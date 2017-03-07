Первая подзаборная агитация за Алексея Навального появилась в Хабаровске

Хабаровск, 7 марта, AmurMedia.

Агрессивная агитация, в которой призыв голосовать за Алексея Навального смешался с оскорблением в адрес главы государства, появилась в Хабаровске. Сколько дом «украшала» надпись, неизвестно, но убрать ее в УК «Бруслит» пообещали сегодня, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Фото с призывом голосовать за известного в стране антикоррупционера Алексея Навального и одновременно с оскорблением президента появилось на странице в соцсети Facebook.

«Возмутительная надпись появилась на улице Вяземской в Хабаровске. Кстати, какая организация у нас бдит за моральным обликом города и борется с вандализмом на жилмассивах? Управляйки?», пишет автор страницы.

Как выяснили корреспонденты ИА AmurMedia, управляющей компанией, обслуживающей дом, является ООО «Бруслит», однако дать какие-либо разъяснения по поводу надписи на дом № 26 по улице Вяземской в компании не смогли.

— Об этой надписи нам уже известно — утром на планерке об этом доложила начальник участка. Сейчас закупаются материалы, назначаются люди, и в течение дня надпись будет устранена, — сообщили в ООО «Бруслит».