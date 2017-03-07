Канада готова и в дальнейшем защищать суверенитет Украины и содействовать проведению в стране реформ. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

«Канада непоколебима в своей поддержке Украины, как в помощи с защитой и сохранением суверенитета государства, так и в содействии в проведении ключевых реформ», — сказала Фриланд.