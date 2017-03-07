Фриланд: Канада непоколебима в своей поддержке Украины
Миссия UNIFIER является критически важной составляющей многосторонней поддержки Украины.
Миссия UNIFIER является критически важной составляющей многосторонней поддержки Украины.
Канада готова и в дальнейшем защищать суверенитет Украины и содействовать проведению в стране реформ. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.
«Канада непоколебима в своей поддержке Украины, как в помощи с защитой и сохранением суверенитета государства, так и в содействии в проведении ключевых реформ», — сказала Фриланд.
Она также подчеркнула важность канадской военной тренировочной миссии в Украине UNIFIER.
«Миссия UNIFIER является критически важной составляющей многосторонней поддержки Украины. Она поддерживает профессиональный рост Вооруженных сил Украины, необходимый для сдерживания агрессии и создания безопасного пространства для устойчивого социального и экономического развития, которого хочет и заслуживает народ Украины», — подчеркнула министр.
Как сообщалось, в понедельник правительство Канады объявило о своем решении на два года — до 31 марта 2019-го — продолжить военную тренировочную миссию UNIFIER в Украине. В рамках этой операции около 200 канадских военных инструкторов с позапрошлого года проводили занятия с украинскими военнослужащими на Яворовском и