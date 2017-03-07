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07:19 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Фриланд: Канада непоколебима в своей поддержке Украины

Миссия UNIFIER является критически важной составляющей многосторонней поддержки Украины.

Источник: Telegraf.com.ua

Канада готова и в дальнейшем защищать суверенитет Украины и содействовать проведению в стране реформ. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

«Канада непоколебима в своей поддержке Украины, как в помощи с защитой и сохранением суверенитета государства, так и в содействии в проведении ключевых реформ», — сказала Фриланд.

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Она также подчеркнула важность канадской военной тренировочной миссии в Украине UNIFIER.

«Миссия UNIFIER является критически важной составляющей многосторонней поддержки Украины. Она поддерживает профессиональный рост Вооруженных сил Украины, необходимый для сдерживания агрессии и создания безопасного пространства для устойчивого социального и экономического развития, которого хочет и заслуживает народ Украины», — подчеркнула министр.

Как сообщалось, в понедельник правительство Канады объявило о своем решении на два года — до 31 марта 2019-го — продолжить военную тренировочную миссию UNIFIER в Украине. В рамках этой операции около 200 канадских военных инструкторов с позапрошлого года проводили занятия с украинскими военнослужащими на Яворовском и Каменец-Подольском полигонах. Впрочем, их мандат истекал 31 марта 2017 года, поэтому во время визита премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Киев Президент Петр Порошенко обратился к нему с просьбой продлить срок пребывания инструкторов в Украине.

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