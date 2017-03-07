Глава МИД Канады предупредила о «дестабилизирующих усилиях» России

«Как заявляли разведывательные силы США, со стороны России были усилия по дестабилизации политической системы США. Я думаю, что Канада и другие западные страны должны быть готовы к похожим усилиям, направленным на нас», — приводит агентство слова Фриланд.

В октябре 2016 года официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры, которые якобы действовали по распоряжению руководства РФ.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», работающих в России. Одновременно в сенате США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу.

Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.