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04:48 (мск), источник: РИА Новости

Глава МИД Канады предупредила о «дестабилизирующих усилиях» России

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Канада должна быть готова к якобы «дестабилизирующим усилиям» РФ в отношении ее политической системы, заявила глава МИД страны Христя Фриланд.

«Как заявляли разведывательные силы США, со стороны России были усилия по дестабилизации политической системы США. Я думаю, что Канада и другие западные страны должны быть готовы к похожим усилиям, направленным на нас», — приводит агентство слова Фриланд.

В октябре 2016 года официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры, которые якобы действовали по распоряжению руководства РФ.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», работающих в России. Одновременно в сенате США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу.

Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы «абсолютно голословными». По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, никаких фактов приведено не было.

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