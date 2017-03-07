Губернатор Хабаровского края поздравил жительниц региона с 8 Марта

Он поздравил их с наступающим праздником и подчеркнул значимость Международного женского дня, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

«Заслуживают высоких похвал молодые мамы. Вы даете новые жизни и растите юных дальневосточников. Только в этом году уже появилось на свет более двух тысяч малышей. А в прошлом наш край стал богаче на 17945 новорожденных. Также выражаю глубокую признательность женщинам-ветеранам, труженицам тыла. Вы приближали великую Победу в кровопролитной войне, поднимали разрушенное хозяйство, растили нас и давали путевку в жизнь. Это подвиг, который мы будем помнить. Дорогие женщины! Очень важно, чтобы вы комфортно жили, уверенно смотрели в завтрашний день. И самое главное — всегда чувствовали, что мы гордимся вами и любим вас», — отметил Вячеслав Шпорт.

Напомним, на торжественном приеме губернатор региона вручил почетные грамоты лучшим представительницам ведущих отраслей экономики края.