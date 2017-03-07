Губернатор Хабаровского края поздравил жительниц региона с 8 Марта
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт обратился к жительницам региона в канун 8 Марта.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт обратился к жительницам региона в канун 8 Марта.
Он поздравил их с наступающим праздником и подчеркнул значимость Международного женского дня, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
«Заслуживают высоких похвал молодые мамы. Вы даете новые жизни и растите юных дальневосточников. Только в этом году уже появилось на свет более двух тысяч малышей. А в прошлом наш край стал богаче на 17945 новорожденных. Также выражаю глубокую признательность
Напомним, на торжественном приеме губернатор региона вручил почетные грамоты лучшим представительницам ведущих отраслей экономики края.