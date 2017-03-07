Россия выплатила взнос в бюджет ООН в размере $78 млн

«6 марта 2017 года Российская Федерация перевела сумму в размере 77 888 309 долларов США в качестве уплаты начисленного на Россию взноса в регулярный бюджет ООН», — говорится в сообщении на официальном сайте дипмиссии.

Размер взносов в бюджет ООН ($5,4 млн на 2016−2017 финансовые годы) устанавливается, исходя из среднего показателя ВВП страны за 10-летний период с учетом дохода на душу населения и внешней задолженности. В настоящее время крупнейшим спонсором Объединенных Наций остаются США, которые покрывают 22% расходов организации. Доля РФ в бюджете составляет около 2,5%.

Согласно информации на официальном сайте ООН, взносы за 2017 год на сегодняшний день перечислили более 50 стран. Наибольшую сумму — почти $200 млн — внес Китай, наименьшую — Джибути, Маршалловы и Соломоновы острова (по $25 тысяч каждая).

Государства, которые не делают полагающиеся отчисления в бюджет всемирной организации в течение двух лет, лишаются права голоса в Генеральной Ассамблее ООН. В феврале в такой ситуации оказались Венесуэла, Ливия, Судан и еще три страны.