Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя»
Власти США в нецензурных выражениях пообещали РФ новые санкции
На снос московских хрущевок уйдут три бюджета города
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Натали Портман родила дочь
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Видео кортежа Путина вызвало шквал обсуждений в соцсетях
Порошенко просит у Британии и Польши наказать ДНР
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
СМИ: фанаты осудили Волочкову за округлившийся живот
РФ обвинили в применении против США ракет-«кротов»
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
10Освобожденная Пальмира
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
05:04 (мск), источник: ТАСС

Россия выплатила взнос в бюджет ООН в размере $78 млн

ООН, 7 марта. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Россия перевела в понедельник $78 млн в качестве ежегодного взноса в регулярный бюджет ООН. Об этом объявило постоянное представительство РФ при всемирной организации.

Источник: AP 2017

«6 марта 2017 года Российская Федерация перевела сумму в размере 77 888 309 долларов США в качестве уплаты начисленного на Россию взноса в регулярный бюджет ООН», — говорится в сообщении на официальном сайте дипмиссии.

Размер взносов в бюджет ООН ($5,4 млн на 2016−2017 финансовые годы) устанавливается, исходя из среднего показателя ВВП страны за 10-летний период с учетом дохода на душу населения и внешней задолженности. В настоящее время крупнейшим спонсором Объединенных Наций остаются США, которые покрывают 22% расходов организации. Доля РФ в бюджете составляет около 2,5%.

Согласно информации на официальном сайте ООН, взносы за 2017 год на сегодняшний день перечислили более 50 стран. Наибольшую сумму — почти $200 млн — внес Китай, наименьшую — Джибути, Маршалловы и Соломоновы острова (по $25 тысяч каждая).

Государства, которые не делают полагающиеся отчисления в бюджет всемирной организации в течение двух лет, лишаются права голоса в Генеральной Ассамблее ООН. В феврале в такой ситуации оказались Венесуэла, Ливия, Судан и еще три страны.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Гражданам Малайзии запрещено выезжать из КНДР
Пхеньян отработал нанесение ракетного удара по базам США
В ООН обеспокоены новым указом Трампа об иммиграции
Олланд: ЕС должен приспособиться к жизни в составе 27 стран
РБК: банки не начали обслуживать клиентов по паспортам ЛНР и ДНР
Глава Минэнерго РФ рассказал о себестоимости добычи нефти и газа
Киев предоставил Москве список из заключенных на Украине россиян
Госдума рассмотрит закон о запрете на «позорящие» имена
Спорт
Гол Канунникова принес «Рубину» победу над «Анжи» в матче РФПЛ В составе махачкалинского клуба пенальти на 22-й минуте не реализовал Адлан Кацаев
Авто
Новый Kia Rio сфотографировали без камуфляжа Фотошпионам удалось заснять Kia Rio нового поколения, дебют которого должен состояться летом этого года
Hi-Tech
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель Уфимские ученые первыми в России изобрели многотопливный авиационный двигатель, который обладает высокой удельной мощностью и экономичностью
Кино
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя» Супруги представили свою новую совместную картину первым зрителям, среди которых было немало именитых гостей
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь