Приморские депутаты засветятся в СМИ за 9 млн рублей

Депутаты Законодательного собрания Приморья потратят свыше 9 миллионов рублей из краевой казны на освещение своей деятельности в эфирах телеканала и радиостанции, а также на страницах печатных изданий. Наиболее весомые потоки PR-информации распределены на Дальнегорский городской округ, Спасский район, Находку и близлежащие к ней населённые пункты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Региональный парламент разместил два аукциона на освещение деятельности в средствах массовой информации. В случае с периодическими печатными изданиями стоимость контракта оценивается в 5 миллионов рублей. Почти 4,2 миллиона рублей из бюджета Приморского края пойдёт на PR в телевизоре и на радио.

Наибольшее количество вещания запланировано на Дальнегорский городской округ — 270 минут. На Находку, Партизанск, Ливадию и ещё 21 населённый пункт депутаты отвели свыше 346 минут. Спасский район — 187,5 минут.

В общественно-политических газетах внимание отдали Артёмовскому и Уссурийскому городским округам, Михайловскому и Спасскому районам.

В обоих случаях СМИ должны будут оказать услуги по освещению деятельности краевого парламента до 26 декабря 2017 года. В электронной документации указано, что заявки от потенциальных исполнителей вышеуказанных контрактов будут приниматься до 22 и 23 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении главы Дальнегорского городского округа Игоря Сахуты меньше чем за месяц возбудили два уголовных дела. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Мэр был задержан 16 декабря, обвинения он отрицает.

Политические скандалы развернулись и на территории Спасского района. В местной Думе может смениться спикер, поскольку суд признал незаконным назначение на указанный пост депутата от «Единой России» Хачика Шагиняна. К обязанностям председателя может вернуться представитель «Партии дела» Наталья Нерода.

В конце февраля стало известно, что прокуратура обжаловала постановление Находкинского районного суда о прекращении дела в отношении бывшего спикера Думы Находки Михаила Пилипенко и бывшего заместителя главы администрации Находкинского ГО Александра Белова, обвиняемых в организации должностного преступления и превышении должностных полномочий.

Вместе с тем в Находке вновь накалилась проблема угольной пыли.