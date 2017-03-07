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07:15 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Соломенский суд избрал меру пресечения для Насирова

Суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров.

Источник: Telegraf.com.ua

Соломенский суд Киева избрал меру пресечения для отстраненного Председателя ГФС Романа Насирова в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен. Соответствующее решение принял судья Александр Бобровник.

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«Применить к Романа Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней… Залог определить в размере 62 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, который составляет сто миллионов гривен», — сказал судья.

Он добавил, что дата окончания действия постановления об избрании в отношении подозреваемого Насирова меры пресечения в виде содержания под стражей — 23 ч 50 мин. 30 апреля 2017 года. Следовательно, суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров, поскольку они вимагади определить для Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца и залог в размере 2 миллиардов гривен.

Напомним: как утверждают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, Насыров в 2015—2016 годах в интересах нардепа Александра Онищенко давал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр».

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