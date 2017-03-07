США начали размещение систем THAAD в Южной Корее

«Продолжающиеся провокационные действия Северной Кореи, включая вчерашние многократные пуски ракет, лишь подтвердили правильность прошлогоднего решения нашего альянса о размещении THAAD в Южной Корее», — говорится в заявлении командования.

Как сообщили южнокорейские СМИ, первая партия компонентов батарей THAAD уже доставлена американским военно-транспортным самолетом на военную базу в Южной Корее.

Договоренность о размещении системы THAAD была достигнута в прошлом году для противодействия ракетной угрозе со стороны КНДР.

Китай решительно выступает против размещения американских систем ПРО на Корейском полуострове, поскольку, по заявлениям Пекина, это нарушает стратегический баланс сил в регионе.