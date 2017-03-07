Свыше миллиарда рублей выделят на развитие высокотехнологичной медицины в Хабаровском крае
В Хабаровском крае на развитие высокотехнологичной медицины планируют выделить более миллиарда рублей.
В Хабаровском крае на развитие высокотехнологичной медицины планируют выделить более миллиарда рублей.
Отмечается, что по сравнению с 2016 годом объем финансирования увеличится на 15%. Современную медпомощь смогут получить примерно 6,4 тысяч жителей региона. В частности — в больнице № 10 Хабаровска, краевом