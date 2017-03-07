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06:32 (мск), источник: Губерния онлайн

Свыше миллиарда рублей выделят на развитие высокотехнологичной медицины в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на развитие высокотехнологичной медицины планируют выделить более миллиарда рублей.

Источник: Reuters

Отмечается, что по сравнению с 2016 годом объем финансирования увеличится на 15%. Современную медпомощь смогут получить примерно 6,4 тысяч жителей региона. В частности — в больнице № 10 Хабаровска, краевом кожно-венерологическом диспансере и хабаровской больнице № 2 имени Д. Н. Матвеева, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

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