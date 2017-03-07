Голодающий владивостокский депутат Приходько пообещал отказаться от воды

Владивосток, 7 марта, PrimaMedia.

Отказаться от воды в ближайшее время пообещал объявивший в конце февраля голодовку депутата Думы Владивостока Александр Приходько. Как сообщил он сам на своей странице в социальной сети facebook, он продолжает голодовку уже девять дней и не намерен сдаваться, пока президент Путин не обратит внимание на уголовное дело в отношении Приходько и на его неоднозначные инициативы.

— Вечером была сильная горечь во рту, чёрно-зелёная рвота, сегодня состояние гораздо лучше, слабая головная боль, головокружения, общая слабость, -200 грамм, — написал Приходько.

Кроме этого, в интервью программе «Сталкер» на ОТВ-Прим, он заявил, что собирается в ближайшее время превратить свою голодовку в сухую. На вопрос корр. о том, не жалко ли ему свою семью, он ответил что жалко, но родные его поддерживают.

Между тем, учитывая отсутствие широкого общественного внимания к голодовке, шансы на то, что Александр Приходько добьется заявленных им целей, остаются невысокими. Это подметили и пользователи. Один из комментаторов прямо спрашивает депутата о том, не слишком ли много он просит.

«Сан Саныч, как депутат, надеюсь, вы знакомы с работой органов власти, принципом разделения властей, вообще с полномочиями тех или иных органов власти.

Собственно, вы призываете президента нарушить принцип разделения властей, превысить свои полномочия и вмешаться в работу судебных органов. Как это понимать?

Второй вопрос. У вас есть проекты, которые не нашли поддержку широкой общественности. Вы заявляете, что будете голодать, пока Владимир Владимирович не даст отмашку рассмотреть ваши проекты. То есть шантажируете первое лицо в PR-целях? , — спрашивают пользователи в комментариях к посту.

На это голодающий отвечает, что президент является гарантом конституционных прав граждан. А так как права нарушаются, гарант должен отреагировать.

«А по поводу проектов, хочу пояснить, что те люди, которые вникают в мои предложения, становятся моими сторонниками. Если СМИ не дают мне донести до людей мои проекты, а при этом проплаченные ученые свободно выступают в СМИ, то это не проблема моих проектов, это проблема системы в которой мы живем», — пишет Приходько.

Напомним, Александр Приходько известен во Владивостоке и за его пределами благодаря своей инициативе изменить русло реки Амур и построить плотину между Сахалином и континентом, чтобы улучшить климат в Приморском крае. Его идею не поддержало большинство ученых, что не заставило Приходько полностью отказаться от нее.

От РИА PrimaMedia добавим, что летом прошлого года в суд было передано уголовное дело в отношении депутата Александра Приходько. По версии следствия, народный избранник ударил палкой по голове человека, тушившего пожар на свалке.

Сам Приходько утверждал, что это его избили неизвестные на полигоне ТБО, который расположен в поселке Угловое. Как заявлял депутат, он сфотографировал, как люди на ассенизаторской машине сливают нечистоты в близлежащий водоем. По версии Приходько, пытаясь отобрать у него телефон, неизвестные повалили депутата на землю и несколько раз ударили.