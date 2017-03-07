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07:29 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области в 2018 году планируют провести женский форум

Женский форум планируют провести в Иркутской области в 2018 году.

Женский форум планируют провести в Иркутской области в 2018 году. Как 7 марта 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, с такой инициативой выступила председатель общественной организации «Иркутский областной совет женщин» Галина Терентьева на встрече с губернатором Сергеем Левченко. Глава региона поддержал эту инициативу. Также глава региона одобрил предложение о создании областного ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций.

Председатель национально-культурной автономии чувашей Иркутской области «Юлташ» Вероника Тимофеева попросила главу региона проработать вопрос заключения соглашения о сотрудничестве с Республикой Чувашия. «Это поможет в реализации интересных совместных проектов. Совсем недавно мы подписали подобное соглашение с Республикой Татарстан. Я дам поручение соответствующим ведомствам, чтобы в ближайшее время решить этот вопрос», — сказал Сергей Левченко.

Кроме того, он отметил, что правительство Иркутской области намерено продолжать поддержку общественных организаций. «Ваша работа приносит огромную пользу обществу, поэтому наша задача — помогать вам в реализации социальных проектов», — подчеркнул губернатор.

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