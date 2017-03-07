Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя»
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
Черногория попросила Россию о помощи
Как живут восточные жены на самом деле
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы»
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Видео кортежа Путина вызвало шквал обсуждений в соцсетях
Порошенко просит у Британии и Польши наказать ДНР
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
СМИ: фанаты осудили Волочкову за округлившийся живот
РФ обвинили в применении против США ракет-«кротов»
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
07:10 (мск), источник: Lenta.Ru

КНДР запретила выезд из страны сотрудникам посольства Малайзии

Власти КНДР наложили запрет на выезд из страны сотрудников посольства Малайзии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение, распространенное официальным северокорейским информагентством ЦТАК.

Уточняется, что запрет будет действовать до «вынесения справедливого решения по делу о гибели гражданина КНДР в Малайзии».

Как пояснили в Пхеньяне, северокорейский МИД требует от малайзийских властей обеспечить безопасность работников дипмиссии КНДР в Куала-Лумпуре.

Видео
Убийство Ким Чен Нама: Малайзия отменяет безвизовый режим для граждан КНДР

В свою очередь, полиция Малайзии заявила, что два северокорейца, которых хотели допросить в связи с убийством гражданина КНДР в Малайзии, прячутся в посольстве Северной Кореи.

По словам начальника полиции, как долго они захотят прятаться в посольстве — это вопрос времени, передает Reuters. Он отметил, что северокорейские власти не сотрудничают со следствием.

В ответ на решение Пхеньяна власти Малайзии также запретили гражданам КНДР покидать страну. Это решение вступает в силу немедленно, заявил вице-премьер Ахмад Захид Хамиди.

В субботу, 4 марта, власти Малайзии объявили посла КНДР в Куала-Лумпуре Кан Чхоля персоной нон грата и обязали его в 48 часов покинуть страну.

Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля скончался 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. На его коже были обнаружены следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного международной конвенцией о химическом оружии.

Южная Корея с самого начала утверждала, что погибшим был Ким Чен Нам, сводный брат Ким Чен Ына, эту же позицию занимают США. Пхеньян этого не признает.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Вопрос о присоединении Крыма к России решен. Мнение
Пхеньян отработал нанесение ракетного удара по базам США
В ООН обеспокоены новым указом Трампа об иммиграции
Олланд: ЕС должен приспособиться к жизни в составе 27 стран
РБК: банки не начали обслуживать клиентов по паспортам ЛНР и ДНР
Глава Минэнерго РФ рассказал о себестоимости добычи нефти и газа
Киев предоставил Москве список из заключенных на Украине россиян
Госдума рассмотрит закон о запрете на «позорящие» имена
Спорт
Гол Канунникова принес «Рубину» победу над «Анжи» в матче РФПЛ В составе махачкалинского клуба пенальти на 22-й минуте не реализовал Адлан Кацаев
Авто
Новый Kia Rio сфотографировали без камуфляжа Фотошпионам удалось заснять Kia Rio нового поколения, дебют которого должен состояться летом этого года
Hi-Tech
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель Уфимские ученые первыми в России изобрели многотопливный авиационный двигатель, который обладает высокой удельной мощностью и экономичностью
Кино
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя» Супруги представили свою новую совместную картину первым зрителям, среди которых было немало именитых гостей
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь