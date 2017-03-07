КНДР запретила выезд из страны сотрудникам посольства Малайзии

Как пояснили в Пхеньяне, северокорейский МИД требует от малайзийских властей обеспечить безопасность работников дипмиссии КНДР в Куала-Лумпуре.

Уточняется, что запрет будет действовать до «вынесения справедливого решения по делу о гибели гражданина КНДР в Малайзии».

В свою очередь, полиция Малайзии заявила, что два северокорейца, которых хотели допросить в связи с убийством гражданина КНДР в Малайзии, прячутся в посольстве Северной Кореи.

По словам начальника полиции, как долго они захотят прятаться в посольстве — это вопрос времени, передает Reuters. Он отметил, что северокорейские власти не сотрудничают со следствием.

В ответ на решение Пхеньяна власти Малайзии также запретили гражданам КНДР покидать страну. Это решение вступает в силу немедленно, заявил вице-премьер Ахмад Захид Хамиди.

В субботу, 4 марта, власти Малайзии объявили посла КНДР в Куала-Лумпуре Кан Чхоля персоной нон грата и обязали его в 48 часов покинуть страну.

Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля скончался 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. На его коже были обнаружены следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного международной конвенцией о химическом оружии.

Южная Корея с самого начала утверждала, что погибшим был Ким Чен Нам, сводный брат Ким Чен Ына, эту же позицию занимают США. Пхеньян этого не признает.