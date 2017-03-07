Прокуратура нашла в Омской области более 3400 махинаций на госзакупках

Прокуратура Омской области сообщила, что во время проверок выявила более 3400 нарушений законодательства о контрактной системе в сфере государственных и муниципальных закупок. В регионе массово распространены случаи, когда заказчики подстраивали конкретным исполнителям победы на аукционах.

Татьяна Булихова, старший помощник прокурора Омской области:

— Как показали проверки, заказчики допускают факты необоснованного заключения дополнительных соглашений об изменении сроков исполнения контрактов, порядка оплаты. Выявлены случаи ограничения возможного круга участников электронных аукционов путём указания конкретных технических характеристик подлежащих поставке товаров, объединения в один лот функционально не связанных работ и услуг, утверждения документации, не соответствующей закону, нарушения сроков опубликования в Единой информационной системе в сфере закупок обязательной информации, а также сроков оплаты исполненных контрактов, неверного выбора способа закупок, истребования от участников не предусмотренных законом сведений.

В частности, руководителя Управления дорожного хозяйства Омской области привлекли к административной ответственности за многочисленные случаи, когда документация об электронных аукционах утверждалась с нарушением закона.

Одного из специалистов АО «Сибирские приборы и системы» оштрафовали на 60 тысяч за незаконно выбранные закрытые способы для определения поставщиков и неверно выбранный способ закупки.

В одном из медучреждений Советского округа главный врач превысил лимит закупок у единственного поставщика, за что его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Нарушения обнаружились в министерствах и ведомствах. Среди провинившихся:

УМВД по Омской области; Управление министерства юстиции РФ по Омской области; Управление Росприроднадзора по Омской области; Главное управление региональной безопасности Омской области; Министерство образования Омской области; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области; Избирательная комиссия Омской области; Главное управление контрактной системы Омской области.

В общей сложности к ответственности привлечено 750 должностных лиц, из них на 83 завели административные дела, а на одного человека возбудили уголовное дело. Кто это, не уточняется.