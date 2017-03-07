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07:31 (мск), источник: Nur.kz

Аблязов и его сообщники преданы суду

Принято решение об утверждении обвинительных актов.

Источник: Nur.kz

3 марта прокуратурой города Алматы по результатам изучения уголовного дела в отношении бывшего топ-менеджмента БТА Банка Аблязова М. (председатель Совета директоров), Жаримбетова Ж. (первый заместитель председателя правления — председатель Кредитного комитета), Садыкова К. (директор по кредитованию) и Мамеш С. (председатель правления) принято решение об утверждении обвинительных актов, сообщили в ведомстве.

В соответствие с требованиями статьи 304 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) обвинительные акты вручены под расписку всем участникам уголовного процесса, в том числе защитнику обвиняемого Аблязова.

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Сам Аблязов находится вне пределов Республики Казахстан и уклоняется от явки, в связи с чем, прокуратура публикует настоящее сообщение о направлении уголовного дела в отношении него в суд.

Напомним, 2 и 14 февраля 2017 года Национальное Бюро в соответствии с требованиями УПК посредством размещения публикаций в казахстанских и зарубежных СМИ уведомило Аблязова о необходимости явки на допрос для объявления постановления о квалификации его деяний.

Однако, в назначенное время Аблязов не явился и не уведомил о причинах, препятствующих явке.

Действующее законодательство предусматривает возможность рассмотрения дела в суде в отсутствие подсудимого, в случае, когда подсудимый находится вне пределов Республики Казахстан и уклоняется от явки в суд (статья 335 УПК).

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