Аблязов и его сообщники преданы суду
Принято решение об утверждении обвинительных актов.
Принято решение об утверждении обвинительных актов.
3 марта прокуратурой города Алматы по результатам изучения уголовного дела в отношении бывшего
В соответствие с требованиями статьи 304
Сам Аблязов находится вне пределов Республики Казахстан и уклоняется от явки, в связи с чем, прокуратура публикует настоящее сообщение о направлении уголовного дела в отношении него в суд.
Напомним, 2 и 14 февраля 2017 года Национальное Бюро в соответствии с требованиями УПК посредством размещения публикаций в казахстанских и зарубежных СМИ уведомило Аблязова о необходимости явки на допрос для объявления постановления о квалификации его деяний.
Однако, в назначенное время Аблязов не явился и не уведомил о причинах, препятствующих явке.
Действующее законодательство предусматривает возможность рассмотрения дела в суде в отсутствие подсудимого, в случае, когда подсудимый находится вне пределов Республики Казахстан и уклоняется от явки в суд (статья 335 УПК).