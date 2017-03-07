Дмитрий Рогозин: Начало поставок МС-21 из Иркутска запланировано на осень 2018 года
Подготовка производства самолетов идет полным ходом.
Подготовка производства самолетов идет полным ходом.
Поставка магистральных самолетов МС-21 планируется в четвертом квартале следующего года, сказал
«Первый полет планируется уже весной этого года», — отметил Дмитрий Рогозин.
Напомним, в конце 2016 года ПАО «Корпорация «Иркут» в рамках подготовки к первому полету нового авиалайнера МС-21 приступило к частотным испытаниям. Работы ведутся в цехе окончательной сборки Иркутского авиационного завода с участием специалистов ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н. Е. Жуковского» (ЦАГИ).