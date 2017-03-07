Замминистра обороны проверит выполнение гособоронзаказа на Дальнем Востоке

По словам Борисова, предстоит оценить строительство вертолётов Ка-52 и Ка-52К на заводе «Прогресс» в Арсеньеве, модернизацию атомных крейсеров проекта 949А на заводе «Звезда» в Большом Камне, противодиверсионных и средних морских танкеров, а также тяжёлых металлических причалов на «Восточной верфи» во Владивостоке.

Также будет проверено строительство кораблей «Ослябя» и «Карелия» на «Дальзаводе».