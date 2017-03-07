Замминистра обороны проверит выполнение гособоронзаказа на Дальнем Востоке
Замминистра обороны Юрий Борисов проверит выполнение гособоронзаказа на 2017 года предприятиями, передаёт ТАСС.
Замминистра обороны Юрий Борисов проверит выполнение гособоронзаказа на 2017 года предприятиями, передаёт ТАСС.
По словам Борисова, предстоит оценить строительство вертолётов Ка-52 и Ка-52К на заводе «Прогресс» в Арсеньеве, модернизацию атомных крейсеров проекта 949А на заводе «Звезда» в Большом Камне, противодиверсионных и средних морских танкеров, а также тяжёлых металлических причалов на «Восточной верфи» во Владивостоке.
Также будет проверено строительство кораблей «Ослябя» и «Карелия» на «Дальзаводе».