Максим Решетников возглавил краевую комиссию по ликвидации ЧС

Одним из важных вопросов заседания стало внесение изменений в состав комиссии. Теперь возглавлять её будет лично глава региона, а его заместителями станут и.о. министра территориальной безопасности Андрей Ковтун и начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю Олег Попов. Также при комиссии были созданы рабочие группы.

На повестку были вынесены вопросы подготовки к прохождению весенне-летнего половодья в 2017 году и обеспечения пожарной безопасности на объектах здравоохранения, образования и социальной защиты населения. До 22 марта муниципалитеты должны отчитаться о готовности к весеннему половодью.