Данилюк раскрыл содержание меморандума с МВФ

Он уточнил, что с украинской стороны свои подписи поставили президент, премьер-министр, министр финансов и глава НБУ. Что касается условий, предусмотренных в документе, Данилюк не стал отрицать, что они охватывают, в том числе, пенсионную реформу.

«Меморандум был подписан, как было объявлено со стороны МВФ по достижении согласия (4 марта — ред.)», — подтвердил министр.

Обновленный меморандум Украины и МВФ, подписанный в конце прошлой недели, содержит, в том числе положения о пенсионной, земельной, банковской и другие важные реформы. Об этом рассказал в Вашингтоне министр финансов Украины Александр Данилюк.

«На самом деле надо понимать главное, чего хочет МВФ, и чего хотим мы — это справедливой сбалансированной пенсионной системы», — рассказал глава минфина.

Для этого, по его словам, нужно провести пенсионную реформу, которая сбалансирует Пенсионный фонд, чтобы там не было дефицита — «не сразу, конечно, но это должен быть определенный период, определенный вектор для того, чтобы избавиться от дефицита Пенсионного фонда, чтобы люди получали стабильную пенсию и имели четкое понимание того, что в будущем пенсия будет справедливой». Кроме того, отметил он, в меморандуме есть позиция относительно рынка земли.

«Сколько лет рынка земли у нас почти не существует на самом деле, де-юре. На практике он есть, земли покупаются, продаются, все происходит по серым, странным схемам», — констатировал министр.

Поэтому, по его словам, очень важно добиться сейчас, чтобы рынок земли заработал, особенно для агросектора.

«Это наше конкурентное преимущество — агросектор, но из-за ограничений, которые мы сами установили, мы не только делаем наших граждан беднее, но также искусственно ограничиваем потенциал агросектора», — отметил глава минфина.

Еще одна важная реформа касается государственных банков.

«Сейчас мы владеем как государство 55% банковской системы. Это очень высокая доля, и нам необходимо как можно скорее улучшить работу этих банков, чтобы они не “искривляли” конкуренцию, а также спланировать, как выходить из этих банков, потому что понятно, что государство не может владеть 55% на рынке, это вредит развитию экономики», — отметил Данилюк.