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08:59 (мск), источник: УралПолит.ру

Генпрокуратура вскрыла нарушения в исполнении миллионных контрактов в трех регионах Урала

МОСКВА, 7 марта, ИА УралПолит.Ru. Заместитель генерального прокурора по УрФО Юрий Пономарев внес представления губернаторам Свердловской, Курганской и Челябинской областей в из-за нарушений в исполнении госконтрактов.

Источник: УралПолит.ру

В Свердловской области общая сумма долгов по государственным и муниципальным контрактам на 1 марта составляет более 1 млрд рублей.

«Установлено, что государственными заказчиками Свердловской области вопреки требованиям федерального законодательства о контрактной системе сформирована просроченная задолженность по оплате товаров, работ, услуг, поставленных по ранее заключенным государственным контрактам, общий размер которой по состоянию на 1 марта 2017 г. составил 442 млн рублей», — отмечают в пресс-службе генпрокуратуры.

Наибольший объем долгов накоплен учреждениями здравоохранения при оплате поставок медицинского оборудования, медицинских средств и препаратов. Кроме того, задолженность имеют бюджетные учреждения, подведомственные региональному министерству образования, минстрою и министерству соцполитики.

Задолженность муниципальных заказчиков по исполненным контрактам в Свердловской области на 1 марта составила 800 млн рублей.

В Курганской области долг государственных и муниципальных заказчиков по выполненным контрактам составил в общей сложности более 1,4 млрд рублей. В Челябинской области общий объем задолженности оценивается в 100 млн рублей.

«В актах прокурорского реагирования, рассмотрение которых взято на контроль управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе, потребовано принять меры по устранению допущенных нарушений закона и способствующих им причин и условий, а также привлечь к ответственности виновных должностных лиц», — подчеркивают в пресс-службе надзорного ведомства.

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