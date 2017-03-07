Генпрокуратура вскрыла нарушения в исполнении миллионных контрактов в трех регионах Урала

В Свердловской области общая сумма долгов по государственным и муниципальным контрактам на 1 марта составляет более 1 млрд рублей.

«Установлено, что государственными заказчиками Свердловской области вопреки требованиям федерального законодательства о контрактной системе сформирована просроченная задолженность по оплате товаров, работ, услуг, поставленных по ранее заключенным государственным контрактам, общий размер которой по состоянию на 1 марта 2017 г. составил 442 млн рублей», — отмечают в пресс-службе генпрокуратуры.

Наибольший объем долгов накоплен учреждениями здравоохранения при оплате поставок медицинского оборудования, медицинских средств и препаратов. Кроме того, задолженность имеют бюджетные учреждения, подведомственные региональному министерству образования, минстрою и министерству соцполитики.

Задолженность муниципальных заказчиков по исполненным контрактам в Свердловской области на 1 марта составила 800 млн рублей.

В Курганской области долг государственных и муниципальных заказчиков по выполненным контрактам составил в общей сложности более 1,4 млрд рублей. В Челябинской области общий объем задолженности оценивается в 100 млн рублей.