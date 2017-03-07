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08:56 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинская область задолжала бизнесменам почти 100 млн рублей — ГП

Руководителю региона Борису Дубровскому предписано срочно устранить нарушения законодательства, а еще привлечь к ответственности должностных лиц, преступивших закон.

Источник: РИА "Новости"

Генеральная прокуратура РФ потребовала от трех уральских губернаторов погашения долгов по госконтрактам — в «черный» список попал глава Челябинской области Борис Дубровский; ему и его коллегам из Свердловской и Курганской областей предписано срочно устранить нарушения законодательства, а также привлечь к ответственности должностных лиц, преступивших закон, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Просроченная задолженность по госконтрактам была выявлена в Челябинской области: регион задолжал бизнесменам около 100 млн рублей. В соседней Свердловской области общая сумма долга перед хозяйствующими объектами превысила 400 млн рублей. Большая часть средств накоплена учреждениями регионального здравоохранения, в том числе при оплате поставок медицинского оборудования, медицинских средств и препаратов. Миллиардные долги в сфере контрактных закупок числятся за Курганской областью.

В связи с этим заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев внес представления трем губернаторам, потребовав в срочном порядке устранить нарушения и наказать виновных. Дело находится на личном контроле руководителя уральского управления ГП.

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