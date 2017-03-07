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09:01 (мск), источник: Nakanune.ru

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил всех свердловчанок с Международным женским днем

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил всех свердловчанок с Международным женским днем.

«Дорогие женщины, примите сердечные поздравления в этот день. Это праздник весны, любви, нежности и доброты — всех светлых чувств, которые мы нераздельно связываем с женщиной», — сказал Евгений Куйвашев.

Как отметил глава региона, именно созидательная энергия женщин, умеющих сочетать заботу о доме, семье с ответственной и непростой профессиональной деятельностью и сохраняющих при этом очарование, душевность и красоту, наполняет нашу жизнь смыслом, вдохновляет на новые свершения, дарит уверенность в завтрашнем дне.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, сегодня в Свердловской области реализуется немало проектов, направленных на то, чтобы защитить здоровье матери и ребенка, укрепить позиции семьи, сохранить позитивные демографические тенденции.

«Мы не пожалеем на эти благие цели ни усилий, ни средств, понимая, насколько они важны для вас, важны для сегодняшнего дня и для будущего Свердловской области», — подчеркнул губернатор.

В прошлом году в Свердловской области сертификаты на областной материнский капитал получили 9 тыс. 312 многодетных матерей. Также в минувшем году принято решение о продлении сроков предоставления областного материнского капитала до 2019 года. В канун праздника ещё несколько многодетных семей Среднего Урала получили свидетельства на право получения социальных выплат для улучшения жилищных условий.

Сейчас, когда в нашем регионе обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, мы приступили к реализации программы по созданию новых мест в школах. Евгений Куйвашев выразил уверенность, что эта работа будет способствовать обеспечению более комфортных и гармоничных условий для жизни уральских женщин, их плодотворной работы и реализации во всех сферах деятельности.

Глава региона пожелал свердловчанкам крепкого здоровья, энергии, личного счастья, благополучия, оптимизма и хорошего настроения.

«Пусть в вашей жизни будет как можно больше радостных и праздничных дней, приятных сюрпризов и подарков. Пусть любовь, внимание, забота родных и близких людей всегда будут вашими верными спутниками!», — сказал Евгений Куйвашев.

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