Американский самолет-разведчик снова провел разведку у границы Крыма

Как пишет «Интерфакс», ссылаясь на западные сайты, отслеживающие передвижения военной техники, в понедельник два американских военных самолета совершили очередные разведывательные полеты вблизи Крыма и Калининградской области.

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168855, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, провел разведку к юго-западу от Севастополя. А стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62−4138 и позывным DANIC13, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Великобритании, выполнял многочасовое задание вблизи Калининградской области.