Американский самолет-разведчик снова провел разведку у границы Крыма
Не первый, но и не последний… Военный самолет США провел разведку у границы Крыма над Черным морем.
Не первый, но и не последний… Военный самолет США провел разведку у границы Крыма над Черным морем.
Как пишет «Интерфакс», ссылаясь на западные сайты, отслеживающие передвижения военной техники, в понедельник два американских военных самолета совершили очередные разведывательные полеты вблизи Крыма и Калининградской области.
Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168855, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, провел разведку к