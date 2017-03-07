Председатель парламента Андриан Канду отправляется с рабочим визитом в Германию
Законодательные приоритеты и ход реформ, оговоренных в Соглашении об ассоциации, обсудит председатель парламента на встречах в Берлине.
Законодательные приоритеты и ход реформ, оговоренных в Соглашении об ассоциации, обсудит председатель парламента на встречах в Берлине.
В программе визита Андриана Канду в Германию — переговоры с председателем Бундестага и другими официальными лицами, а также с потенциальными инвесторами.
Кроме того, спикер встретится с представителями молдавской диаспоры, и здесь речь пойдет об изменении избирательной системы. Завершится визит Андриана Канду в Берлин 9 марта.