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08:53 (мск), источник: Publika.md

Председатель парламента Андриан Канду отправляется с рабочим визитом в Германию

Законодательные приоритеты и ход реформ, оговоренных в Соглашении об ассоциации, обсудит председатель парламента на встречах в Берлине.

Источник: Publika.md

В программе визита Андриана Канду в Германию — переговоры с председателем Бундестага и другими официальными лицами, а также с потенциальными инвесторами.

Кроме того, спикер встретится с представителями молдавской диаспоры, и здесь речь пойдет об изменении избирательной системы. Завершится визит Андриана Канду в Берлин 9 марта.

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