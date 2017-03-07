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08:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Премьер-министр Малайзии обвинил КНДР в захвате граждан его страны в заложники

Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак потребовал от властей Северной Кореи немедленно освободить граждан его страны. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает Reuters.

Источник: Reuters

«Этот мерзкий акт, по которому фактически наши граждане оказались в заложниках, полностью игнорирует все международное право и дипломатические нормы», — сказал Разак. Он также добавил, что экстренно созвал заседание Совета безопасности Малайзии.

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Кроме того, премьер проинструктировал полицию, чтобы та предотвратила выезд граждан КНДР из Малайзии «пока власти не будут уверены в безопасности всех малайзийцев в Северной Корее».

Разак сказал, что он также поручил полиции «предотвратить выезд всех граждан КНДР из Малайзии, пока мы не будем уверены в безопасности всех малайзийцев в Северной Корее».

Ранее во вторник малайзийские власти оцепили посольство Северной Кореи в Куала-Лумпуре, чтобы установить число сотрудников в нем.

«Мы пытаемся идентифицировать всех сотрудников дипмиссии, которые находятся здесь», — уточнил заместитель министра внутренних дел страны Нур Джазлан Мохамед.

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