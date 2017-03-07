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10:06 (мск), источник: Volga News

Прокуратура обнаружила коррупционный фактор в деятельности главы Красноглинского района

Прокуратура обнаружила коррупционный фактор в деятельности главы Красноглинского района Самары Олега Комарова, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Источник: РИА "Новости"

В частности должность заместителя главы района длительное время занимал Сергей Юданов, являющийся супругом матери Олега Комарова.

«В нарушение требований ч.2 ст. 11 ФЗ “О противодействии коррупции” глава Красноглинского внутригородского района г. о. Самара Комаров не уведомил совет депутатов Красноглинского внутригородского района г. о. Самара о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и не принял мер по его предотвращению», — говорится в релизе.

Кроме того, в ходе проверки прокуратурой установлено, что в июле 2016 г. администрация Красноглинского района объявила электронный аукцион на выполнение работ по сбору и вывозу отходов с мест их несанкционированного складирования на сумму около 1,9 млн рублей.

В случае признания ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» победителем аукциона с Людмилой Юдановой был бы заключен соответствующий договор, на основании которого у близкого родственника Олега Комарова возникли бы права на получение доходов в виде денег. Следовательно, при данных обстоятельствах имела место личная заинтересованность главы района, что противоречит ч.2 ст. 10 ФЗ «О противодействии коррупции».

По выявленным нарушениям прокуратурой района в адрес совета депутатов Красноглинского района направлено представление об устранении нарушений федерального законодательства и решении вопроса об отставке главы муниципального образования.

Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения.

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