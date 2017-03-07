Исекешев поздравил женщин с 8 Марта

«Этот весенний день — замечательный повод вновь выразить вам свою любовь и благодарность, посвятить самые теплые и нежные слова. Ведь именно вы, красивые и добрые, талантливые и трудолюбивые, являетесь основой семейного очага и крепкой опорой для нас, мужчин», ― говорится в тексте поздравления.

Он выразил искреннюю признательность за огромный вклад, который женщины вносят в социально-экономическое и культурное развитие города.

«В этот праздничный день позвольте пожелать вам счастья, благополучия, любви, понимания родных и близких, профессиональных успехов, исполнения всех самых заветных желаний и, конечно, радостного весеннего настроения и лучезарных улыбок!» ― заключил глава города.