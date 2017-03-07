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08:54 (мск), источник: Newtimes.kz

Исекешев поздравил женщин с 8 Марта

Аким города Астаны Асет Исекешев поздравил женщин с 8 Марта, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на официальный сайт горадминистрации.

Источник: Newtimes.kz

«Этот весенний день — замечательный повод вновь выразить вам свою любовь и благодарность, посвятить самые теплые и нежные слова. Ведь именно вы, красивые и добрые, талантливые и трудолюбивые, являетесь основой семейного очага и крепкой опорой для нас, мужчин», ― говорится в тексте поздравления.

Он выразил искреннюю признательность за огромный вклад, который женщины вносят в социально-экономическое и культурное развитие города.

«В этот праздничный день позвольте пожелать вам счастья, благополучия, любви, понимания родных и близких, профессиональных успехов, исполнения всех самых заветных желаний и, конечно, радостного весеннего настроения и лучезарных улыбок!» ― заключил глава города.

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