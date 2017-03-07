Ка-52 из Приморья массово отправляются в Египет
Ежемесячно будет выпускаться по несколько вертолетов.
Ежемесячно будет выпускаться по несколько вертолетов.
— В этом году начнутся, все по условиям контракта, — заявил он.
Как рассказал источник РИА VladNews, близкий к ситуации, авиационный завод «Прогресс» в городе Арсеньев Приморского края сейчас усиленно работает на экспорт. Ежемесячно будет выпускаться по несколько вертолетов Ка-52.
Официальных комментариев по экспортной деятельности
Ранее
Ка-52 способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу, а также воздушные цели на поле боя. Представляет собой дальнейшее развитие легендарной модели Ка-50 «Чёрная акула».