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10:02 (мск), источник: VLADNEWS

Ка-52 из Приморья массово отправляются в Египет

Ежемесячно будет выпускаться по несколько вертолетов.

Разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» будут поступать в Египет с 2017 года: РФ и Египет подписали контракт на 46 вертолетов, о чем в декабре 2015 года заявлял тогда еще глава холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев, сообщает РИА VladNews. Как рассказал корреспонденту Интерфакс теперь уже занимающий пост гендиректора «Рособоронэкспорта» Михеев:

— В этом году начнутся, все по условиям контракта, — заявил он.

Как рассказал источник РИА VladNews, близкий к ситуации, авиационный завод «Прогресс» в городе Арсеньев Приморского края сейчас усиленно работает на экспорт. Ежемесячно будет выпускаться по несколько вертолетов Ка-52.

Официальных комментариев по экспортной деятельности пресс-служба предприятия не дает.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Рогозин говорил, что рассчитывает на расширение ассортимента экспортируемой в Египет военной техники, в том числе, за счет поставок вертолетов Ка-52.

Ка-52 способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу, а также воздушные цели на поле боя. Представляет собой дальнейшее развитие легендарной модели Ка-50 «Чёрная акула».

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