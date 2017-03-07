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09:59 (мск), источник: VLADNEWS

Арбитраж рассмотрит дело Пушкарева 9 марта

Заседание пройдет в Хабаровске.

Источник: VLADNEWS

Арбитражный суд Дальневосточного округа в Хабаровске рассмотрит кассационную жалобу Управления Федеральной Антимонопольной службы по Приморскому краю (УФАС) по делу ООО «Востокцемент» 9 марта 2017 года. Как сообщает корреспондент РИА VladNews, заседание назначено на 15.20.

Напомним, на заседании 25 января суд вынес определение об отложении судебного разбирательства. Ранее на заседании 18 января решение также не было принято.

Речь идет о результатах расследования антимонопольного ведомства, которое явилось отправной точкой в деле арестованного главы Владивостока Игоря Пушкарева. УФАС указал, что с 2008 года глава Владивостока организовал приобретение строительных материалов с нарушением закона у компании ООО «Востокцемент», владельцем которой является семья Игоря Пушкарева. Обвинения, основанные на этом расследовании, были предъявлены Игорю Пушкареву 2 июня 2016 года, на следующий день после задержания.

Арбитражный суд Дальневосточного округа — уже третья инстанция, в которой рассматривается дело. Суды первых двух инстанций признали незаконным решение УФАС. 1 августа 2016 года Арбитражный суд признал материалы антимонопольной службы незаконными, а спустя несколько месяцев, 13 октября Пятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции.

Признание незаконным решения УФАС разбивает все доводы обвинения Игоря Пушкарева. Несмотря на арест, он остается главой Владивостока, срок полномочий Игоря Пушкарева заканчивается только в 2018 году.

Сам Игорь Пушкарев на суде 21 февраля прокомментировал это так: «Меня обвиняют в том, что я пользуюсь служебными полномочиями, что я создал такие условия, чтобы МУП выиграл. Во-первых, сам абсурд обвинять мэра в том, чтобы МУП проигрывал. МУП специально создан в соответствии с законом, чтобы оказывать услуги городу. По содержанию, в частности, дорог, эксплуатации их и так далее. И то, что выигрывал в соответствии с законом, было такое от ФАС решение — прошли два суда, в том числе и апелляционные инстанции, доказывающие, что вообще необоснованность была этих обвинений. И следствие долгое время нам отказывало в том, чтобы в материалы дела эти решения судов включить. Потому что это имеет первостепенное значение для меня».

Напомним, 21 февраля Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей главе Владивостока Игорю Пушкареву до 30 мая.

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