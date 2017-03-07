Лукашенко поблагодарил женщин за житейскую мудрость и трудолюбие

«Этот праздник — дань признательности и уважения нашим матерям, женам, дочерям, подругам и коллегам. Он приходит к нам с первыми днями весны как символ возрождения природы, торжества красоты и добра», — говорится в поздравлении, размещенном на сайте главы государства.

В Беларуси 8 марта, День женщин, отмечается как государственный праздник и является выходным днем.

В поздравлении подчеркнуто, что в этот праздник представительниц прекрасной половины человечества благодарят за большой вклад во все сферы жизни общества. Президент отметил роль женщин в развитии отечественного здравоохранения и образования, промышленности и сельского хозяйства, культуры и науки, системы государственного управления и бизнеса.

«Вы являетесь хранительницами семейных ценностей и передаете их подрастающему поколению», — говорится в поздравлении.

«Спасибо за вашу житейскую мудрость и трудолюбие, высокий профессионализм и замечательные человеческие качества. Пусть в ваших домах царят уют и тепло, работа приносит удовольствие и чувство исполненного долга, а каждый новый день дарит прекрасное настроение», — сказано в поздравлении.

Президент пожелал женщинам здоровья, счастья и благополучия им, их родным и близким.