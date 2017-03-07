Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя»
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Как живут восточные жены на самом деле
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Дочка МакSим стала копией мамы
Необычные роды звездных мам: пять историй
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Видео кортежа Путина вызвало шквал обсуждений в соцсетях
Порошенко просит у Британии и Польши наказать ДНР
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
СМИ: фанаты осудили Волочкову за округлившийся живот
РФ обвинили в применении против США ракет-«кротов»
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
09:35 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко поблагодарил женщин за житейскую мудрость и трудолюбие

Глава белорусского государства пожелал белорускам уюта в домах, удовольствия от работы и хорошего настроения каждый день.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем женщин, сообщили в пресс-службе главы государства.

В Беларуси 8 марта, День женщин, отмечается как государственный праздник и является выходным днем.

«Этот праздник — дань признательности и уважения нашим матерям, женам, дочерям, подругам и коллегам. Он приходит к нам с первыми днями весны как символ возрождения природы, торжества красоты и добра», — говорится в поздравлении, размещенном на сайте главы государства.

Читайте также
Самая популярная женская профессия — учитель

В поздравлении подчеркнуто, что в этот праздник представительниц прекрасной половины человечества благодарят за большой вклад во все сферы жизни общества. Президент отметил роль женщин в развитии отечественного здравоохранения и образования, промышленности и сельского хозяйства, культуры и науки, системы государственного управления и бизнеса.

«Вы являетесь хранительницами семейных ценностей и передаете их подрастающему поколению», — говорится в поздравлении.

«Спасибо за вашу житейскую мудрость и трудолюбие, высокий профессионализм и замечательные человеческие качества. Пусть в ваших домах царят уют и тепло, работа приносит удовольствие и чувство исполненного долга, а каждый новый день дарит прекрасное настроение», — сказано в поздравлении.

Президент пожелал женщинам здоровья, счастья и благополучия им, их родным и близким.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Солистка группы Symphorine умерла на 27-м году жизни
Закон о единой российской нации переименовали
Россия вошла в тридцатку лучших стран мира
МИД Канады: Россия может дестабилизировать ситуацию в стране
Премьер-министр Малайзии обвинил КНДР в захвате малайзийцев
В ООН обеспокоены новым указом Трампа об иммиграции
СКР установил приказавшего обстрелять Донбасс из «Точки-У»
В Петербурге умер раненный в результате покушения офицер УФСИН
Спорт
Гол Канунникова принес «Рубину» победу над «Анжи» в матче РФПЛ В составе махачкалинского клуба пенальти на 22-й минуте не реализовал Адлан Кацаев
Авто
Новый Kia Rio сфотографировали без камуфляжа Фотошпионам удалось заснять Kia Rio нового поколения, дебют которого должен состояться летом этого года
Hi-Tech
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель Уфимские ученые первыми в России изобрели многотопливный авиационный двигатель, который обладает высокой удельной мощностью и экономичностью
Кино
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя» Супруги представили свою новую совместную картину первым зрителям, среди которых было немало именитых гостей
Недвижимость
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
12 идей для организации гардеробной
Студентов отправят на строительство Керченского моста
Васильевский остров оставят без новых пляжей
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь