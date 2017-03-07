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09:44 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Глава МИД Канады: Россия может дестабилизировать ситуацию в стране

По мнению министра иностранных дел Канады Христи Фриланд, Россия способна «дестабилизировать» ситуацию в ее стране, и к «соответствующим действиям» со стороны Москвы необходимо готовиться уже сейчас. Об этом сообщает Reuters.

Источник: AP 2017

Госпожа Фриланд считает, что Россия якобы будет действовать по аналогии с «усилиями с целью дестабилизации американской политической системы».

Напомним, Россию обвиняют во влиянии на ход президентских выборов в США в прошлом году. Несколько дней назад сенатор Джон Маккейн выразил мнение, что Конгрессу США нужно организовать специальный комитет по расследованию якобы оказанного Россией влияния. До этого с призывом создать независимую комиссию для расследования «вмешательства России в выборы в США» выступили члены демократического меньшинства в Конгрессе. В качестве модели было предложено взять комиссию, расследовавшую теракты 11 сентября 2001 года.

Комментарии
18
николай бондарь
Ещё парочку таких у......бищ в свой госдеп на работу примете и народ ваш сам сбежит с континента. Это же надо было додуматься на 8 Марта фото такой "хиросимы" опубликовать. Настроение праздничное улетучилось.
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the monster of designing
Как легко, оказывается, их дестабилизировать. В принципе ничего даже делать не надо, они сами все делают вот таким вот заявлениями.
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denis klimenko
Семейная тайна Христи Фриланд состоит в том, что её дед, Михайло Хомяк, верно и преданно служил гитлеровской Германии вплоть до её капитуляции, а переезд семьи Хомяк в Канаду состоялся только после разгрома Третьего рейха Советским Союзом при поддержке союзников – США и Великобритании.
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