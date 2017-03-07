Глава МИД Канады: Россия может дестабилизировать ситуацию в стране

Госпожа Фриланд считает, что Россия якобы будет действовать по аналогии с «усилиями с целью дестабилизации американской политической системы».

Напомним, Россию обвиняют во влиянии на ход президентских выборов в США в прошлом году. Несколько дней назад сенатор Джон Маккейн выразил мнение, что Конгрессу США нужно организовать специальный комитет по расследованию якобы оказанного Россией влияния. До этого с призывом создать независимую комиссию для расследования «вмешательства России в выборы в США» выступили члены демократического меньшинства в Конгрессе. В качестве модели было предложено взять комиссию, расследовавшую теракты 11 сентября 2001 года.