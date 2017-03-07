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09:56 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Депутаты из Приморья, утаившие свои доходы и имущество, могут лишиться мандатов

Прокуратура добивается досрочного прекращения полномочий.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 7 марта, PrimaMedia.

Прокуратура Дальнегорска добивается досрочного прекращения полномочий депутатов, предоставивших недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и своих супруг, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт прокуратуры Приморского края.

Так, указанными лицами допущены нарушения действующего законодательства, выразившиеся в непредставлении сведений об отдельных открытых счетах в банках, а также денежных средствах, находящихся на них, в том числе, в отношении супруги одного из депутатов, на сумму более двух миллионов рублей, а также в сокрытии сведений о полученном доходе от продажи транспортных средств, собственности в виде земельного участка.

В соответствии с действующим законодательством указанные нарушения влекут за собой досрочное прекращение полномочий депутатов, в связи с чем прокурором города в Думу Дальнегорского городского округа внесено представление с требованием рассмотреть вопрос о применении мер ответственности в отношении нарушителей.

Между тем, согласно ст. 7.1 ст. 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения им ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор города предъявил в суд административное заявление о признании решения Думы Дальнегорского городского округа незаконным.

Дальнегорский районный суд удовлетворил требования прокуратуры, решение Думы городского округа признано незаконным. Кроме этого, суд указал, что в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу на заседании Думы Дальнегорского городского округа необходимо вновь вернуться к рассмотрению вопроса о прекращении полномочий двух депутатов-нарушителей.

Вопросы фактического исполнения судебного решения поставлены на контроль прокуратуры города.

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