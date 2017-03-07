Крейсер «Варяг» отбился от самолетов, подлодок и «диверсантов»

— В ходе выполнения курсовой задачи К-2 на морских полигонах была проверена способность корабля выполнять задачи по боевому предназначению. Экипаж крейсера отразил удар средств воздушного нападения условного противника, организовал противолодочную и противодиверсионную оборону, провел артиллерийский бой и провел ряд учений: по радиоэлектронной борьбе, защите от оружия массового поражения, борьбе за живучесть и другие, — рассказал представитель ТОФ капитан второго ранга Владимир Матвеев.

За учениями наблюдала комиссия штаба флота во главе с командующим ТОФ адмиралом Сергеем Авакянцем. Начальники управлений и отделов, флагманские специалисты оценивали действия моряков в подведомственных боевых частях крейсера.