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09:53 (мск), источник: "Российская газета"

Крейсер «Варяг» отбился от самолетов, подлодок и «диверсантов»

Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг» вернулся во Владивосток после комплексной проверки боеготовности, сообщили в штабе флота.

— В ходе выполнения курсовой задачи К-2 на морских полигонах была проверена способность корабля выполнять задачи по боевому предназначению. Экипаж крейсера отразил удар средств воздушного нападения условного противника, организовал противолодочную и противодиверсионную оборону, провел артиллерийский бой и провел ряд учений: по радиоэлектронной борьбе, защите от оружия массового поражения, борьбе за живучесть и другие, — рассказал представитель ТОФ капитан второго ранга Владимир Матвеев.

За учениями наблюдала комиссия штаба флота во главе с командующим ТОФ адмиралом Сергеем Авакянцем. Начальники управлений и отделов, флагманские специалисты оценивали действия моряков в подведомственных боевых частях крейсера.

Курсовая задача К-2 заключается в оценке готовности корабля выполнять боевые задачи — в том числе вести одиночный бой в различной оперативно-тактической обстановке. Возможности «Варяга» позволяют ему в одиночку сразиться с кораблями разных классов. Крейсер вооружен крылатыми ракетами «Вулкан», способными нести ядерные боеголовки, система ПВО корабля организована в несколько эшелонов. Для защиты от подлодок и диверсантов на борту имеются реактивные бомбометы и торпедные аппараты.

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