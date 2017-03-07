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10:23 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Строительные студотряды России возглавил южноуралец

Кандидатуру Юрия Болдырева утвердили на совещании в Москве.

Южноуралец Юрий Болдырев стал руководителем направления строительных студотрядов в составе Центрального штаба всероссийской организации.

Такое решение было принято в рамках совещания глав региональных отделений Российских студенческих отрядов (РСО), сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

«Юрий Болдырев не первый год является одним из главных организаторов масштабной всероссийской студенческой стройки “Мирный атом”. В 2016 году в Озерске трудились 550 бойцов 29 строительных студотрядов со всей страны. Этим летом планируется привлечь около 700 студентов. На новой должности Юрию предстоит руководить всеми трудовыми проектами строительных отрядов России», — отметили в управлении молодежной политики региона.

Добавим, что заместителем Юрия Болдырева утвердили представителя Архангельской области Владимира Соболева.

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