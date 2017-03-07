СКР заявил об установлении причастного к обстрелу Донбасса из «Точки-У»

По данным СК, к обстрелу причастен командир 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ полковник Федор Ярошевич. Ведомство полагает, что именно он 22 августа 2014 года отдал приказ о нанесении удара тактическими ракетами по населенному пункту Ровеньки, в результате которого погибли три человека, включая ребенка.

Как отметила Петренко, «очевидно, что действия конкретных должностных лиц украинской армии носили умышленный характер». Они, добавила она, образуют состав преступления по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 УК РФ).

Кроме того, СКР возбудил дело по ч.1 ст. 356 УК РФ «по фактам многочисленных обстрелов жилых домов в городе Донецке в период с 27 февраля по 2 марта текущего года». В результате них были ранены двое гражданских лиц и повреждены более 10 жилых объектов.

13 февраля Петренко сообщила, что российские следователи «зафиксировали неопровержимые доказательства» применения украинской армией ракетных комплексов «Точка-У» против мирного населения в Донбассе. В частности, говорила она, «процессуально закреплены» доказательства применения ракетных комплексов в Луганске, городе Ровеньки, селах Краснодонского района Луганской области (ныне контролируемых отрядами самопровозглашенной ЛНР).

Представитель штаба антитеррористической операции (АТО) Леонид Матюхин в комментарии РБК назвал «бредом» заявление СКР. По его словам, сообщение российского ведомства «можно расценивать как провокацию».