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10:22 (мск), источник: РБК

СКР заявил об установлении причастного к обстрелу Донбасса из «Точки-У»

Следственный комитет России установил командира украинской армии, который отдал приказ о применении ракетного комплекса «Точка-У» против жителей Донбасса. Об этом сообщила и.о. руководителя управления ведомства по взаимодействию со СМИ Светлана Петренко, передает «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

По данным СК, к обстрелу причастен командир 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ полковник Федор Ярошевич. Ведомство полагает, что именно он 22 августа 2014 года отдал приказ о нанесении удара тактическими ракетами по населенному пункту Ровеньки, в результате которого погибли три человека, включая ребенка.

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Как отметила Петренко, «очевидно, что действия конкретных должностных лиц украинской армии носили умышленный характер». Они, добавила она, образуют состав преступления по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 УК РФ).

Кроме того, СКР возбудил дело по ч.1 ст. 356 УК РФ «по фактам многочисленных обстрелов жилых домов в городе Донецке в период с 27 февраля по 2 марта текущего года». В результате них были ранены двое гражданских лиц и повреждены более 10 жилых объектов.

13 февраля Петренко сообщила, что российские следователи «зафиксировали неопровержимые доказательства» применения украинской армией ракетных комплексов «Точка-У» против мирного населения в Донбассе. В частности, говорила она, «процессуально закреплены» доказательства применения ракетных комплексов в Луганске, городе Ровеньки, селах Краснодонского района Луганской области (ныне контролируемых отрядами самопровозглашенной ЛНР).

Представитель штаба антитеррористической операции (АТО) Леонид Матюхин в комментарии РБК назвал «бредом» заявление СКР. По его словам, сообщение российского ведомства «можно расценивать как провокацию».

Комментарии
8
дядя Коля
Что за мода задавать встречные вопросы , не ответив на заданный.
....Нечего сказать , укропчик ?
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Сергей Саморуков
Сначала расскажи откуда у "ополченцев" оказалось столько танков , тяжёлых орудий , боеприпасов к ним . топлива для техники ? Накорми меня брехнёй , что им подарили на Новый год жёны . А заодно объясни с какого там гужуется около 30 000 россиян ( со слов Захарченко и Басурина ) ? Кто их содержит , одевает , кормит , а также их семьи ? А то я получил офицерское звание , а что-то про волшебное снабжение армии из ниоткуда не в курсе .
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Сергей Саморуков
Враньё не люблю . А ты можешь взять автомат и отчаливать туда . Или тут спокойней ?
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