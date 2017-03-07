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10:32 (мск), источник: Nakanune.ru

В администрации Сухого Лога работают силовики

В администрацию Сухого Лога нагрянули силовики.

Как стало известно Накануне.RU, представители силовых ведомств проводят в администрации оперативные мероприятия с самого утра.

Официально в правоохранительных органах ситуацию пока не комментируют.

«Мы пока не комментируем», — отметила в разговоре с корреспондентом Накануне.RU пресс-секретарь УФСБ России по Свердловской области Кристина Леточная.

«Не могу сказать, кто там работает, наших там нет», — уточнил Накануне.RU официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области от комментариев также пока воздержались.

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