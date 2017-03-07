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12:03 (мск), источник: dostup1.ru

Чиновникам на Урале грозят уголовные дела за аварийное жилье для сирот

Прокуроры подтвердили сообщения ОНФ о пренебрежении правами детей-сирот в в Чесменском и Верхнеуральском районах Челябинской области.

Источник: РИА "Новости"

Чиновникам Чесменского и Верхнеуральского районов (Челябинская область) грозят уголовные дела за грубое нарушение жилищных прав выпускников детдомов — прокурорские проверки подтвердили сообщения общественников о том, что сиротам предоставлены дома, не пригодные для проживания, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного ведомства.

«Так, обследовав дом в Верхнеуральском районе, специалисты сделали вывод о его непригодности для проживания из-за существенных недостатков: у дома нет фундамента, частично отсутствуют обшивка цоколя здания и ветровая планка карниза, не подведено централизованное отопление и водоснабжение, водозаборная скважина не закрыта, водопровод не заглублен в землю», — говорится в сообщении.

На доме в Чесменском районе обнаружены трещина между фундаментом и стеной дома, разрушения крыльца и отделки внешней стены, проседание бетонной отмостки. Кроме того, помещениях отсутствует вентиляция, на стенах — плесень. Имеются другие нарушения.

Материалы прокурорских проверок направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Ход и результаты доследственных проверок находятся на контроле в прокуратуре области.

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