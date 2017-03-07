Чиновникам на Урале грозят уголовные дела за аварийное жилье для сирот
Прокуроры подтвердили сообщения ОНФ о пренебрежении правами
Прокуроры подтвердили сообщения ОНФ о пренебрежении правами
Чиновникам Чесменского и Верхнеуральского районов (Челябинская область) грозят уголовные дела за грубое нарушение жилищных прав выпускников детдомов — прокурорские проверки подтвердили сообщения общественников о том, что сиротам предоставлены дома, не пригодные для проживания, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
«Так, обследовав дом в Верхнеуральском районе, специалисты сделали вывод о его непригодности для проживания
На доме в Чесменском районе обнаружены трещина между фундаментом и стеной дома, разрушения крыльца и отделки внешней стены, проседание бетонной отмостки. Кроме того, помещениях отсутствует вентиляция, на стенах — плесень. Имеются другие нарушения.
Материалы прокурорских проверок направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).
Ход и результаты доследственных проверок находятся на контроле в прокуратуре области.