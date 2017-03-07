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11:00 (мск), источник: Новый Калининград

Отношения между РФ и Польшей назвали худшими со времен Второй мировой войны

Отношения между Польшей и Россией являются худшим со времен Второй мировой войны. Об этом свидетельствует, в частности, демонтаж памятников красноармейцам. Такое мнение высказал в ходе научной конференции на Факультете гуманитарных наук университета ольштынского UWM посол РФ Сергей Андреев, пишет ro.com.pl.

Конференция была организована по случаю празднования 15-летия Соглашения о сотрудничестве между Калининградской областью и Варминьско-Мазурским воеводством.

Как уточняет информагентство, послу задавали вопросы об инциденте в Пененжно, когда феврале этого года российская делегация возложила цветы на месте, где стоял памятник Черняховскому. В конце прошлого года власти Пененжно памятник демонтировали, а место, на котором он стоял, огородили забором. В феврале, в 71-ю годовщину смерти советского генерала возле памятника появился именно посол Андреев.

На вопрос журналистов, была ли это провокация, посол сказал, что россияне не имели никакого намерения никого провоцировать, потому что для них это была церемония в честь героя, который был и остается таковым для россиян.

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