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11:01 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Директор правового департамента нижегородской администрации Елена Евсикова покидает пост

Директор департамента правового обеспечения администрации Нижнего Новгорода Елена Евсикова покидает пост. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщил источник в Нижегородском кремле 7 марта 2017 года.

В горадминистрации данную информацию подтвердили и добавили, что «она уходит по собственному желанию».

Чуть более недели назад первый замглавы администрации Сергей Миронов, подтверждая отставку директора департамента дорожного хозяйства Андрея Жижина, заявил, что в администрации рассматривается вопрос смены еще ряда руководителей департаментов.

Напомним, что правовой департамент в январе 2017 года был передан в блок зама сити-менеджера по соцвопросам, которым также в январе была утверждена экс-министр инвестиционной политики Нижегородской области Наталия Казачкова. Кроме того, в «социальный» блок был отдан комитет по управлению имуществом и земельными ресурсами.

Елена Евсикова проработала в должности начальника правового департамента меньше года, она была назначена в мае 2016 года. Но всего Евсикова работала в горадминистрации около 18 лет, с 1999 года. С 2013 года являлась заместителем директора департамента правового обеспечения.

СПРАВКА

Елена Евсикова родилась 25 апреля 1977 года. Образование — высшее. В 1999 году окончила Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского по специальности «Юриспруденция», присвоена квалификация «Юрист». В администрации Нижнего Новгорода работает с 1999 года, прошла все ступени муниципальной службы от ведущего специалиста до начальника отдела. С 2013 года являлась заместителем директора департамента правового обеспечения администрации города. Имеет классный чин «Советник муниципальной службы первого класса». Замужем, воспитывает сына и дочь.

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