Найем прокомментировал арест Насирова
Мустафа Найем назвал решение Соломенского районного суда Киева об аресте Романа Насирова историческим.
Мустафа Найем назвал решение Соломенского районного суда Киева об аресте Романа Насирова историческим.
Народный депутат Мустафа Найем утверждает, что решение суда в отношении Романа Насирова является первым в истории Украины, когда арестовывают чиновника такого уровня. Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook.
«Нам все же удалось! Это первое в истории страны решение суда об аресте чиновника такого уровня. Самая большая сумма залога. И это наша общая победа. Благодаря нашей акции Роман Насиров не исчез, не пропал, не заболел, а принял полноценное участие в заседании суда», — заверил он.
Правда, политика несколько расстроил тот факт, что суд назначил залог в размере 100 миллионов гривен вместо 2 миллиардов, которые предлагались ранее.
«Я не знаю размера капиталов господина Насирова, не понимаю, насколько неподъемной эта сумма является для него и его друзей, но, очевидно, что это неадекватная сумма по сравнению с ущербом, который ему инкриминируют. Однако, это уже окончательное решение суда. И оно является историческим», — отметил нардеп.
Также Найем подчеркнул, что это лишь первый шаг, следовательно, «стоит внимательно отслеживать развитие ситуации вокруг этого уголовного дела».