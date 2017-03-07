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10:29 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Найем прокомментировал арест Насирова

Мустафа Найем назвал решение Соломенского районного суда Киева об аресте Романа Насирова историческим.

Источник: Telegraf.com.ua

Народный депутат Мустафа Найем утверждает, что решение суда в отношении Романа Насирова является первым в истории Украины, когда арестовывают чиновника такого уровня. Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook.

«Нам все же удалось! Это первое в истории страны решение суда об аресте чиновника такого уровня. Самая большая сумма залога. И это наша общая победа. Благодаря нашей акции Роман Насиров не исчез, не пропал, не заболел, а принял полноценное участие в заседании суда», — заверил он.

Правда, политика несколько расстроил тот факт, что суд назначил залог в размере 100 миллионов гривен вместо 2 миллиардов, которые предлагались ранее.

«Я не знаю размера капиталов господина Насирова, не понимаю, насколько неподъемной эта сумма является для него и его друзей, но, очевидно, что это неадекватная сумма по сравнению с ущербом, который ему инкриминируют. Однако, это уже окончательное решение суда. И оно является историческим», — отметил нардеп.

Также Найем подчеркнул, что это лишь первый шаг, следовательно, «стоит внимательно отслеживать развитие ситуации вокруг этого уголовного дела».

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