Губернатор Иркутской области выступит с инвестиционным посланием в середине мая
Инвестиционное послание С. Левченко состоится в рамках «Байкал Business Форума».
Инвестиционное послание С. Левченко состоится в рамках «Байкал Business Форума».
Форум «Точки роста. Матрица развития», приуроченный ко Дню российского предпринимательства, пройдёт в Иркутске в Сибэкспоцентре
В рамках форума организуют экспозицию предприятий региона, которые представят свои инвестпроекты. Пройдут семинары по поддержке малого и среднего бизнеса, консультации по актуальным вопросам предпринимательской деятельности от министерства экономического развития Иркутской области, министерства сельского хозяйства Иркутской области, консультации по вопросам кредитования
В форуме будут участвовать представители правительства Иркутской области, Законодательного собрания региона, федеральных органов исполнительной власти, муниципалитетов, институтов развития, государственных корпораций и
Организаторы мероприятия — министерство экономического развития Иркутской области, агентство инвестиционного развития Иркутской области, фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области», Иркутский областной гарантийный фонд, фонд микрокредитования Иркутской области. Официальный оператор форума — союз «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири».