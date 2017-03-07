Губернатор Иркутской области выступит с инвестиционным посланием в середине мая

Форум «Точки роста. Матрица развития», приуроченный ко Дню российского предпринимательства, пройдёт в Иркутске в Сибэкспоцентре 18—19 мая 2017 года. Как сообщает 7 марта пресс-служба правительства Иркутской области, ключевым событием мероприятия станет ежегодное инвестиционное послание губернатора Сергея Левченко. Заявку на участие в «Байкал Business Форуме» в качестве участника семинаров, круглых столов и экспонентов необходимо подать до 1 мая на официальном сайте мероприятия в разделе «Регистрация». Регистрация открыта на сайте форум38.рф/.

В рамках форума организуют экспозицию предприятий региона, которые представят свои инвестпроекты. Пройдут семинары по поддержке малого и среднего бизнеса, консультации по актуальным вопросам предпринимательской деятельности от министерства экономического развития Иркутской области, министерства сельского хозяйства Иркутской области, консультации по вопросам кредитования банками-лидерами российского кредитного рынка.

В форуме будут участвовать представители правительства Иркутской области, Законодательного собрания региона, федеральных органов исполнительной власти, муниципалитетов, институтов развития, государственных корпораций и бизнес-сообщества.

Организаторы мероприятия — министерство экономического развития Иркутской области, агентство инвестиционного развития Иркутской области, фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области», Иркутский областной гарантийный фонд, фонд микрокредитования Иркутской области. Официальный оператор форума — союз «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири».