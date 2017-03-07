Мэр Новосибирска в поисках 4 млрд рублей обратился к Зюганову
На расселение многоквартирных домов, признанных аварийными после 2012 года, необходимо дополнительно 4 млрд рублей, сообщает
На расселение многоквартирных домов, признанных аварийными после 2012 года, необходимо дополнительно 4 млрд рублей, сообщает
Мэр Новосибирска в поисках 4 млрд рублей обратился к Зюганову, сообщает
Анатолий Локоть обратился к руководителю фракции КПРФ в Госдуме Геннадию Зюганову с просьбой привлечь внимание правительства к продлению федеральной поддержки по расселению ветхого жилья. Напомним, действие программы заканчивается в 2017 году.
«После 2012 года в Новосибирске признано аварийным и не расселено 79,2 тысяч кв метров жилья, на его расселение необходимо около 4,3 млрд рублей. В городском бюджете не предусмотрены денежные средства в объеме, достаточном для решения вопроса. Без участия средств федерального бюджета решить проблему в ближайшее время не представляется возможным», — объяснил свою позицию Локоть в письме Геннадию Зюганову.
С 2008 года в Новосибирске было расселено 242 многоквартирных дома. Общий объем средств, полученных благодаря федеральной поддержке, составил 2 млрд рублей.
Плановый срок завершения региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья на 2013−2017 годы заканчивается в сентябре 2017 года. Адресная программа действовала только для тех многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 2012 года. .