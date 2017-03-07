Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Продюсер о фильме «Красотка»: финал задумывался трагическим
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
Реакция украинского бизнесмена на требование платить налоги в ДНР
Дочка МакSим стала копией мамы
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
«Невозвращенка» Аллилуева. Как дочь Сталина сбежала из СССР6 марта 1967 года дочь Иосифа Сталина Светлана Аллилуева приняла решение не возвращаться в Советский Союз
Дочка МакSим стала копией мамы
Необычные роды звездных мам: пять историй
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
«Штурмовой «колобок»: СМИ об уникальном оружии спецназа РФ
СМИ: состав из 57 вагонов прорвал блокаду Донбасса
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Экс-командиры НАТО испугались «маленьких синих моряков» РФ – СМИ
Оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
8На Сицилии извергается вулкан Этна
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
11:20 (мск), источник: БЕЛТА

Проблемы в отношениях с Россией влияют на участие Беларуси в интеграционных процессах в ЕАЭС — Кобяков

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблемы в отношениях с Россией влияют на участие Беларуси в интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза. Об этом заявил сегодня премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании Евразийского межправительственного совета, который проходит в Бишкеке, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Мы вынуждены констатировать, что сегодня не исполняется двусторонняя нормативно-правовая база (с Россией. — Прим. БЕЛТА), которая была создана не в отрыве, а как раз в тесной взаимосвязи с многосторонними договоренностями в Евразийском экономическом союзе, — сказал Андрей Кобяков. — Причем проблемы в двусторонних отношениях фундаментально влияют на наше участие в многосторонних интеграционных процессах. Мы не разделяем эти два трека — двусторонний и многосторонний — потому что проблемы в двусторонних отношениях влияют искажающе на евразийскую интеграцию».

Читайте также
Газпром повысил цену газа для Беларуси до $141 за тысячу кубометров

Премьер-министр отметил, что Беларусь выражает крайнюю озабоченность в связи с сохраняющейся неурегулированностью российской стороной проблем в нефтегазовой сфере, несоблюдением двусторонних и многосторонних договоренностей по условиям поставок энергоносителей и бездействии на этом фоне евразийской экономической комиссии.

«Беларусь при подписании договора о Евразийском экономическом союзе в мае 2014 года обращала внимание в своем заявлении, что будет добросовестно выполнять свои обязательства в рамках договора при условии, что на двусторонней и трехсторонней основе будут достигнуты конкретные договоренности о снятии барьеров, ограничений и изъятий в торговле отдельными видами товаров и оказании отдельных видов услуг, в первую очередь в отношении энергоносителей, продукции сборочных производств и других чувствительных позиций», — напомнил премьер-министр.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Они нас убьют: 12 бактерий опасных для здоровья человека
Путин помиловал осужденную за sms в Грузию Оксану Севастиди
Россия вошла в тридцатку лучших стран мира
Закон о единой российской нации переименовали
Выборы президента предложили провести в день присоединения Крыма
Исполняющая обязанности гендиректора РУСАДА покинула свой пост
СКР установил приказавшего обстрелять Донбасс из «Точки-У»
Дипломатический скандал между Малайзией и КНДР набирает обороты
Спорт
Гол Канунникова принес «Рубину» победу над «Анжи» в матче РФПЛ В составе махачкалинского клуба пенальти на 22-й минуте не реализовал Адлан Кацаев
Авто
Бумажные ПТС скоро отменят: как это будет работать? С 1 июля на смену бумажному Паспорту транспортного средства придёт электронный. «Авто Mail.Ru» удалось выяснить основные детали грядущей реформы
Hi-Tech
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель Уфимские ученые первыми в России изобрели многотопливный авиационный двигатель, который обладает высокой удельной мощностью и экономичностью
Кино
Продюсер о фильме «Красотка»: финал задумывался трагическим По словам Джеффри Катценберга, трансформация мрачной и реалистичной истории в почти волшебную сказку со счастливым концом сильно расстроила режиссера Гэрри Маршалла
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
Открыто бронирование жилья в первом в России арендном доме
Эксперты: новое жилье станет доступно большинству граждан
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь