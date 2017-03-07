Проблемы в отношениях с Россией влияют на участие Беларуси в интеграционных процессах в ЕАЭС — Кобяков

«Мы вынуждены констатировать, что сегодня не исполняется двусторонняя нормативно-правовая база (с Россией. — Прим. БЕЛТА), которая была создана не в отрыве, а как раз в тесной взаимосвязи с многосторонними договоренностями в Евразийском экономическом союзе, — сказал Андрей Кобяков. — Причем проблемы в двусторонних отношениях фундаментально влияют на наше участие в многосторонних интеграционных процессах. Мы не разделяем эти два трека — двусторонний и многосторонний — потому что проблемы в двусторонних отношениях влияют искажающе на евразийскую интеграцию».
Премьер-министр отметил, что Беларусь выражает крайнюю озабоченность в связи с сохраняющейся неурегулированностью российской стороной проблем в нефтегазовой сфере, несоблюдением двусторонних и многосторонних договоренностей по условиям поставок энергоносителей и бездействии на этом фоне евразийской экономической комиссии.
«Беларусь при подписании договора о Евразийском экономическом союзе в мае 2014 года обращала внимание в своем заявлении, что будет добросовестно выполнять свои обязательства в рамках договора при условии, что на двусторонней и трехсторонней основе будут достигнуты конкретные договоренности о снятии барьеров, ограничений и изъятий в торговле отдельными видами товаров и оказании отдельных видов услуг, в первую очередь в отношении энергоносителей, продукции сборочных производств и других чувствительных позиций», — напомнил премьер-министр.