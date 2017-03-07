Проблемы в отношениях с Россией влияют на участие Беларуси в интеграционных процессах в ЕАЭС — Кобяков

«Мы вынуждены констатировать, что сегодня не исполняется двусторонняя нормативно-правовая база (с Россией. — Прим. БЕЛТА), которая была создана не в отрыве, а как раз в тесной взаимосвязи с многосторонними договоренностями в Евразийском экономическом союзе, — сказал Андрей Кобяков. — Причем проблемы в двусторонних отношениях фундаментально влияют на наше участие в многосторонних интеграционных процессах. Мы не разделяем эти два трека — двусторонний и многосторонний — потому что проблемы в двусторонних отношениях влияют искажающе на евразийскую интеграцию».

Премьер-министр отметил, что Беларусь выражает крайнюю озабоченность в связи с сохраняющейся неурегулированностью российской стороной проблем в нефтегазовой сфере, несоблюдением двусторонних и многосторонних договоренностей по условиям поставок энергоносителей и бездействии на этом фоне евразийской экономической комиссии.