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11:10 (мск), источник: РБК

Володин предложил провести выборы президента в день присоединения Крыма

Выборы президента России в 2018 году предложили провести 18 марта. Эта дата совпадает с годовщиной вхождения Крыма в состав страны.

Источник: РИА "Новости"

Выборы президента России в 2018 году могут состояться 18 марта — в день присоединения Крыма. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает такую идею перспективной и поддерживает ее, передает «Интерфакс».

Он пояснил, что 18 марта в 2018 году будет воскресенье, и по закону выборы главы государства могут быть назначены на этот день.

А то, что этот день совпадает с замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, — это очень хорошо.
Вячеслав Володин

​Голосование в 2018 году должно состояться 11 марта. Если этот день будет рабочим из-за праздников, то выборы должны переноситься на первое воскресенье марта.

На прошлой неделе в Госдуму внесли пакет поправок, который предусматривает перенос президентских выборов на неделю вперед. Авторами инициативы стали председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас и член комитета сената по федеративному устройству Анатолий Широков.

Источник в Думе в беседе с РБК подтвердил, что нижняя палата парламента одобрит поправки.

Комментарии
15
Сергей Саморуков
А с днём , когда обрушился рубль объединить не хотят ? Этот "праздник" мы каждый день ощущаем .
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НАТАЛЬЯ ПОПОВА
Отлично!
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Геннадий Сакаш
Не присоединение Крыма, а аннексия.
Предвыборный лозунг Путина : денег нет, но вы там держитесь.
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