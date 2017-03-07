Володин предложил провести выборы президента в день присоединения Крыма
Выборы президента России в 2018 году предложили провести 18 марта. Эта дата совпадает с годовщиной вхождения Крыма в состав страны.
Выборы президента России в 2018 году предложили провести 18 марта. Эта дата совпадает с годовщиной вхождения Крыма в состав страны.
Выборы президента России в 2018 году могут состояться 18 марта — в день присоединения Крыма. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает такую идею перспективной и поддерживает ее, передает «Интерфакс».
Он пояснил, что 18 марта в 2018 году будет воскресенье, и по закону выборы главы государства могут быть назначены на этот день.
А то, что этот день совпадает с замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, — это очень хорошо.
Голосование в 2018 году должно состояться 11 марта. Если этот день будет рабочим
На прошлой неделе в Госдуму внесли пакет поправок, который предусматривает перенос президентских выборов на неделю вперед. Авторами инициативы стали председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас и член комитета сената по федеративному устройству Анатолий Широков.
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