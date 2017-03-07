Володин предложил провести выборы президента в день присоединения Крыма

Выборы президента России в 2018 году могут состояться 18 марта — в день присоединения Крыма. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает такую идею перспективной и поддерживает ее, передает «Интерфакс».

Он пояснил, что 18 марта в 2018 году будет воскресенье, и по закону выборы главы государства могут быть назначены на этот день.