Убийцы Ким Чен Нама укрылись в посольстве

Источник: AP 2017

Дипломатический скандал между Малайзией и КНДР, разразившийся после гибели Ким Чен Нама, старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, набирает обороты. Полиция Малайзии оцепила здание посольства КНДР в Куала-Лумпуре и запретила гражданам Северной Кореи выходить за территорию. Ранее власти КНДР запретили покидать страну гражданам Малайзии. Полиция в Куала-Лумпуре оцепила здание, где размещается дипломатическая миссия КНДР. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Малайзии Нура Джазлана Мохамед. По данным Reuters, это сделано для идентификации всех дипломатов. «Мы пытаемся идентифицировать всех сотрудников посольства, которые находятся здесь», — сказал глава малайзийского МВД. По данным малайзийских полицейских, на территории посольства могут скрываться лица, причастные к смерти Ким Чен Нама, старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Источник: AP

Посольство КНДР было оцеплено после экстренного совещания Совбеза, которое провел премьер-министр Наджиб Разак.

Поводом для совещания послужил запрет властей КНДР покидать страну малайзийским гражданам.

Напряжение между государствами возросло вследствие гибели в аэропорту Куала-Лумпура Ким Чен Нама, старшего брата Ким Чен Ына. Единокровный брат лидера КНДР был убит утром 14 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура, когда ждал посадки на рейс в Макао. Он неожиданно почувствовал себя плохо и был отправлен в ближайшую больницу, но скончался по дороге в машине скорой помощи. Перед смертью он чувствовал жжение в глазах, а потом потерял сознание.

Следователи официально заявили, что причиной его смерти стало воздействие фосфороорганического боевого отравляющего вещества VX. При попадании данного вещества на кожу человека оно вызывает судороги и остановку работы ряда внутренних органов, в том числе дыхательных, в течение получаса. Этот период сопровождается слабостью и спазмами.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что VX является самым смертельным нервно-паралитическим газом на земле. Он запрещен во всем мире для использования в военных целях.

Сначала сообщалось, что мужчину могли убить две шпионки с помощью отравленных игл, позже выяснилось, что на лицо брата северокорейского лидера был накинут платок, пропитанный отравляющим веществом. Камеры наблюдения засняли двух женщин, предположительно причастных к смерти Ким Чен Нама. Одна из них была в белой футболке с крупной надписью «LOL». Сейчас обе женщины содержатся под стражей. У одной из подозреваемых, задержанной утром 15 февраля, был с собой билет во Вьетнам на рейс местного лоукостера на имя Доан Тхи Хуонг. Кроме того, следствие сообщило, что вторая арестованная по делу — гражданка Индонезии 25-летняя Сити Айсия переехала в Малайзию, чтобы найти работу. Первоначально женщины заявляли, что их наняли для участия в розыгрыше. Однако полиция опровергла эту версию. Глава национальной полиции Малайзии Халид Абу Бакар рассказал, что на кадрах с камер видеонаблюдения видно, как именно нападавшая держала свои руки и что она направилась в туалет, чтобы их помыть.

«Так что она знала очень хорошо, что это яд и надо вымыть руки», — сказал Халид Абу Бакар.

Шеф полиции Малайзии ранее заявил, что три гражданина Северной Кореи, разыскиваемые в связи с делом о гибели Ким Чен Нама, укрываются в посольстве КНДР в Куала-Лумпуре. Также, по данным местных силовиков, в покушении на брата лидера КНДР мог участвовать и один из сотрудников северокорейской авиакомпании Air Koryo. По данным южнокорейских СМИ, предполагаемые убийцы брата диктатора уже давно покинули Малайзию. Причем скрылись они через Москву и Владивосток. Газета JoongAng Ilbo сообщила со ссылкой на собственные источники в южнокорейских дипломатических кругах о том, что Южная Корея просила Россию найти четырех граждан КНДР, подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама, до того, как они вернутся в Пхеньян. Все они покинули Малайзию, воспользовавшись авиарейсами через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток.

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