Убийцы Ким Чен Нама укрылись в посольстве
Полиция Малайзии оцепила здание дипломатической миссии КНДР в
Полиция Малайзии оцепила здание дипломатической миссии КНДР в
Дипломатический скандал между Малайзией и КНДР, разразившийся после гибели Ким Чен Нама, старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, набирает обороты. Полиция Малайзии оцепила здание посольства КНДР в
Полиция в
По данным Reuters, это сделано для идентификации всех дипломатов.
«Мы пытаемся идентифицировать всех сотрудников посольства, которые находятся здесь», — сказал глава малайзийского МВД.
По данным малайзийских полицейских, на территории посольства могут скрываться лица, причастные к смерти Ким Чен Нама, старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Посольство КНДР было оцеплено после экстренного совещания Совбеза, которое провел
Напряжение между государствами возросло вследствие гибели в аэропорту
Следователи официально заявили, что причиной его смерти стало воздействие фосфороорганического боевого отравляющего вещества VX. При попадании данного вещества на кожу человека оно вызывает судороги и остановку работы ряда внутренних органов, в том числе дыхательных, в течение получаса. Этот период сопровождается слабостью и спазмами.
Сначала сообщалось, что мужчину могли убить две шпионки с помощью отравленных игл, позже выяснилось, что на лицо брата северокорейского лидера был накинут платок, пропитанный отравляющим веществом. Камеры наблюдения засняли двух женщин, предположительно причастных к смерти Ким Чен Нама. Одна из них была в белой футболке с крупной надписью «LOL». Сейчас обе женщины содержатся под стражей.
У одной из подозреваемых, задержанной утром 15 февраля, был с собой билет во Вьетнам на рейс местного лоукостера на имя Доан Тхи Хуонг. Кроме того, следствие сообщило, что вторая арестованная по делу — гражданка Индонезии 25-летняя Сити Айсия переехала в Малайзию, чтобы найти работу. Первоначально женщины заявляли, что их наняли для участия в розыгрыше. Однако полиция опровергла эту версию.
Глава национальной полиции Малайзии Халид Абу Бакар рассказал, что на кадрах с камер видеонаблюдения видно, как именно нападавшая держала свои руки и что она направилась в туалет, чтобы их помыть.
Шеф полиции Малайзии ранее заявил, что три гражданина Северной Кореи, разыскиваемые в связи с делом о гибели Ким Чен Нама, укрываются в посольстве КНДР в
По данным южнокорейских СМИ, предполагаемые убийцы брата диктатора уже давно покинули Малайзию. Причем скрылись они через Москву и Владивосток. Газета JoongAng Ilbo сообщила со ссылкой на собственные источники в южнокорейских дипломатических кругах о том, что Южная Корея просила Россию найти четырех граждан КНДР, подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама, до того, как они вернутся в Пхеньян. Все они покинули Малайзию, воспользовавшись авиарейсами через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток.
По данным источника издания в дипломатических кругах, Сеул впервые обратился к Москве с просьбой в срочном порядке выяснить местонахождение и задержать подозреваемых для проверки их личностей.
«Однако российская сторона не выполнила эту просьбу и позволила (подозреваемым) покинуть страну, — утверждает собеседник издания. — В то время как на начальной стадии в расследовании не было достаточного прогресса, а у подозреваемых было гражданство Северной Кореи, у России не было причин выполнять просьбу Республики Корея».
Впрочем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ведомстве не получали никаких официальных запросов. Насколько известно, расследование инцидента с северокорейским гражданином ведется малайзийской стороной. Достоверные сведения о причастности граждан КНДР к указанному происшествию, а также официальные обращения с просьбой об их задержании от компетентной стороны к российской стороне… не поступали, — сказала Захарова.
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