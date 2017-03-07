Иракская армия заняла правительственные здания в Мосуле

Как сообщает иракское объединенное командование военными операциями, спецподразделениям удалось занять здание правительства мухафазы Найнава и взять под контроль мост Аль-Хурийя.
Военные также заняли здание, в котором располагалось отделение центрального банка Ирака, и здание, где боевики ИГ проводили свои «судебные заседания». Сообщается, что большая часть занятых зданий сильно разрушены.
Очередной этап наступления на Мосул начался 19 февраля, однако операция была приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий. В дальнейшем наступление возобновилось.
Силы ИГ захватили Мосул в 2014 году в рамках своего масштабного наступления на севере и западе Ирака.
Сейчас Мосул считается последним крупным оплотом группировки в стране
В октябре прошлого года началась наземная операция по освобождению города от джихадистов, поддержанная шиитским ополчением, курдскими вооруженными формированиями и авиацией коалиции во главе с США. В январе восточная часть города полностью перешла под контроль правительственной армии.
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