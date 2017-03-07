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11:42 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Иракская армия заняла правительственные здания в Мосуле

Подразделения армии Ирака заняли главные правительственные здания в Мосуле в ходе продолжающегося наступления на позиции боевиков группировки «Исламское государство» (в России признана террористической и запрещена).

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Как сообщает иракское объединенное командование военными операциями, спецподразделениям удалось занять здание правительства мухафазы Найнава и взять под контроль мост Аль-Хурийя.

Военные также заняли здание, в котором располагалось отделение центрального банка Ирака, и здание, где боевики ИГ проводили свои «судебные заседания». Сообщается, что большая часть занятых зданий сильно разрушены.

Очередной этап наступления на Мосул начался 19 февраля, однако операция была приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий. В дальнейшем наступление возобновилось.

Силы ИГ захватили Мосул в 2014 году в рамках своего масштабного наступления на севере и западе Ирака.

Сейчас Мосул считается последним крупным оплотом группировки в стране

В октябре прошлого года началась наземная операция по освобождению города от джихадистов, поддержанная шиитским ополчением, курдскими вооруженными формированиями и авиацией коалиции во главе с США. В январе восточная часть города полностью перешла под контроль правительственной армии.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
1
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