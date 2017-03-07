Куратора «Музыкального» микрорайона выберут на конкурсе в Краснодаре

На конкурсе предстоит выбрать заместителя главы администрации Калининского сельского округа, который будет заниматься «Музыкальным» микрорайоном и совместно с жителями решать его проблемы, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

— Сейчас «Музыкальный» — один из самых проблемных микрорайонов города. Здесь нет детских садов, школ, элементарно дорог. Эти вопросы нужно решать системно, поступательно, обязательно в контакте с жителями и при их непосредственном участии. Нужен ответственный и инициативный человек, который сможет эту сложную работу выстроить и организовать. У него будет достаточно серьезный статус — заместителя главы Калининской сельской администрации, — сказал Евгений Первышов.

Глава Краснодара поставил задачу в течение недели проработать все вопросы, связанные с организацией и проведением конкурса. Он подчеркнул, что вся процедура должна быть максимально открытой. Предстоит опубликовать также квалификационные требования к кандидатам, соответствие которым будет необходимым, а также сроки и этапы проведения конкурса.

Евгений Первышов также отметил, что важно дать возможность жителям микрорайона принять участие в определении того человека, кто будет отвечать за организацию и координацию решения проблем территории.

— Надеюсь, что с помощью конкурса мы выберем того человека, который нужен «Музыкальному» — открытого, мобильного, способного работать в постоянном прямом контакте с горожанами. Было бы, конечно, неплохо, если бы он сам жил в микрорайоне. Важно, чтобы мы в итоге получили специалиста, который сумеет наладить диалог также с управляющими компаниями, строительными организациями, структурными подразделениями администрации, активизировать создание на местах органов территориального общественного самоуправления. В общем, держать в своих руках решение всех задач по «Музыкальному» микрорайону, — сказал Евгений Первышов.

Ранее информагентство сообщало, что «Музыкальный» микрорайон славится как один из неблагополучных в Краснодаре. 25 февраля там прошли выездные приемы заместителей главы Краснодара. Чиновники встретились с местными жителями, чтобы предметно обсудить проблемы района, «сверить позиции» и расставить приоритеты в предстоящей работе по приведению в порядок «Музыкального». 27 февраля с жалобами и проблемами люди пришли к председателю гордумы Краснодара Вере Галушко. Среди поднимаемых жителями тем были вопросы озеленения, комплексного благоустройства, строительства дорог и объектов инженерной инфраструктуры.