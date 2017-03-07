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11:56 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Куратора «Музыкального» микрорайона выберут на конкурсе в Краснодаре

Краснодар, 7 марта, KrasnodarMedia. В Краснодаре на конкурсе выберут куратора «Музыкального» микрорайона. Организовать открытый «кастинг» распорядился глава кубанской столицы Евгений Первышов на городском аппаратном совещании.

На конкурсе предстоит выбрать заместителя главы администрации Калининского сельского округа, который будет заниматься «Музыкальным» микрорайоном и совместно с жителями решать его проблемы, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

— Сейчас «Музыкальный» — один из самых проблемных микрорайонов города. Здесь нет детских садов, школ, элементарно дорог. Эти вопросы нужно решать системно, поступательно, обязательно в контакте с жителями и при их непосредственном участии. Нужен ответственный и инициативный человек, который сможет эту сложную работу выстроить и организовать. У него будет достаточно серьезный статус — заместителя главы Калининской сельской администрации, — сказал Евгений Первышов.

Глава Краснодара поставил задачу в течение недели проработать все вопросы, связанные с организацией и проведением конкурса. Он подчеркнул, что вся процедура должна быть максимально открытой. Предстоит опубликовать также квалификационные требования к кандидатам, соответствие которым будет необходимым, а также сроки и этапы проведения конкурса.

Евгений Первышов также отметил, что важно дать возможность жителям микрорайона принять участие в определении того человека, кто будет отвечать за организацию и координацию решения проблем территории.

— Надеюсь, что с помощью конкурса мы выберем того человека, который нужен «Музыкальному» — открытого, мобильного, способного работать в постоянном прямом контакте с горожанами. Было бы, конечно, неплохо, если бы он сам жил в микрорайоне. Важно, чтобы мы в итоге получили специалиста, который сумеет наладить диалог также с управляющими компаниями, строительными организациями, структурными подразделениями администрации, активизировать создание на местах органов территориального общественного самоуправления. В общем, держать в своих руках решение всех задач по «Музыкальному» микрорайону, — сказал Евгений Первышов.

Ранее информагентство сообщало, что «Музыкальный» микрорайон славится как один из неблагополучных в Краснодаре. 25 февраля там прошли выездные приемы заместителей главы Краснодара. Чиновники встретились с местными жителями, чтобы предметно обсудить проблемы района, «сверить позиции» и расставить приоритеты в предстоящей работе по приведению в порядок «Музыкального». 27 февраля с жалобами и проблемами люди пришли к председателю гордумы Краснодара Вере Галушко. Среди поднимаемых жителями тем были вопросы озеленения, комплексного благоустройства, строительства дорог и объектов инженерной инфраструктуры.

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