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12:10 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградская облдума чествовала женщин-руководителей предприятий и организаций

В канун Международного женского дня в областной Думе состоялся торжественный прием, депутаты чествовали женщин — руководителей предприятий и организаций.

В зале заседаний собрались директора заводов и образовательных учреждений, управляющие банков и начальники производств, профсоюзные и общественные лидеры. С первым весенним праздником участниц торжества поздравил депутат облдуцмы, председатель Совета директоров Волгоградской области Анатолий Бакулин, отметивший особую созидательную роль женщин в жизни российского общества, в развитии отечественной экономики.

«На ваших хрупких плечах помимо традиционной ответственности за домашний очаг, за уют в доме лежит груз сложных профессиональных обязанностей, — заметил Анатолий Бакулин. — От вас зависит настоящее и будущее предприятий, судьбы работающих вместе с вами людей. Успехов во всех ваших начинаниях и спасибо за огромный труд на благо нашего региона!».

Анатолий Бакулин пожелал женщинам семейного благополучия, счастья, прекрасного весеннего настроения, вручил цветы и подарки. Теплые слова в адрес участниц приема высказали представители мужской части приема.

От имени приглашенных председатель облсовпрофа и Общественной палаты Волгоградской области Татьяна Гензе поблагодарила организаторов приема. Она выразила общую надежду на дальнейшее взаимодействие с депутатским корпусом и Советом директоров, нацеленное на совместную эффективную работу.

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