Социалисты вошли в Национальный комитет по защите исторической памяти

В заседании приняли участие исполнительный секретарь Партии социалистов РМ, депутат парламента Влад Батрынча, депутаты парламента РМ Марина Радван и Владимир Односталко.
Участники заседания приняли решение о создании Национального координационного комитета Победа по увековечению памяти павших защитников Родина, противодействию фальсификации истории и патриотическому воспитанию молодежи.
Комитет, как гуманитарный проект общественных организаций, будет действовать на постоянной основе и вести работу по следующим направлениям:
1. Военно-мемориальная деятельность по сбору и систематизации военных захоронений и памятников.
2. Поисковая деятельность по увековечиванию памяти путем выявления неучтенных воинских захоронений.
3. Социально-культурная и архивная деятельность по оказанию помощи ветеранам и вооруженных конфликтов.
4. Патриотическое воспитание молодежи.
5. Культурно-массовые мероприятия.
6. Информационная деятельность.