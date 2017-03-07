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11:49 (мск), источник: Actualitati.md

Социалисты вошли в Национальный комитет по защите исторической памяти

В Российском Центре науки и культуры состоялось первое заседание Национального комитета по защите исторической памяти Победа. Комитет является гражданской инициативой общественных организаций.

Источник: Actualitati.md

В заседании приняли участие исполнительный секретарь Партии социалистов РМ, депутат парламента Влад Батрынча, депутаты парламента РМ Марина Радван и Владимир Односталко.

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Участники заседания приняли решение о создании Национального координационного комитета Победа по увековечению памяти павших защитников Родина, противодействию фальсификации истории и патриотическому воспитанию молодежи.

Комитет, как гуманитарный проект общественных организаций, будет действовать на постоянной основе и вести работу по следующим направлениям:

1. Военно-мемориальная деятельность по сбору и систематизации военных захоронений и памятников.

2. Поисковая деятельность по увековечиванию памяти путем выявления неучтенных воинских захоронений.

3. Социально-культурная и архивная деятельность по оказанию помощи ветеранам и вооруженных конфликтов.

4. Патриотическое воспитание молодежи.

5. Культурно-массовые мероприятия.

6. Информационная деятельность.

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