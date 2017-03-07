Социалисты вошли в Национальный комитет по защите исторической памяти

Участники заседания приняли решение о создании Национального координационного комитета Победа по увековечению памяти павших защитников Родина, противодействию фальсификации истории и патриотическому воспитанию молодежи.



Комитет, как гуманитарный проект общественных организаций, будет действовать на постоянной основе и вести работу по следующим направлениям:



1. Военно-мемориальная деятельность по сбору и систематизации военных захоронений и памятников.



2. Поисковая деятельность по увековечиванию памяти путем выявления неучтенных воинских захоронений.



3. Социально-культурная и архивная деятельность по оказанию помощи ветеранам и вооруженных конфликтов.



4. Патриотическое воспитание молодежи.



5. Культурно-массовые мероприятия.



6. Информационная деятельность.