Вице-губернатор Приморья: нищих у нас я не видел
«С безработицей в Приморском крае покончено», — с таким утверждением перед приморскими СМИ выступил
«С безработицей в Приморском крае покончено», — с таким утверждением перед приморскими СМИ выступил
Как сообщил корреспондент ИА «Дейта», Павел Серебряков отметил, что аналогичное утверждение, сделанное ранее
«Из 1 миллиона 920 тысяч жителей 1 250 тысяч официально неработающие, из них 600 тысяч пенсионеров,
Вместе с тем, по мнению
«Многие граждане работают, грубо говоря, на себя, ни за что не платя. Не имея никакой ответственности. А между тем из бюджета края 11 млрд. платится за безработных в фонд ОМС. Это стоянки, мойки, охранные агентства, такси и мы ими занимаемся. Люди, оформляющие своих работников неофициально, должны понимать степень риска».
Говоря о краевом здравоохранении, Павел Серебряков прокомментировал время ожидания «скорой помощи», которое, по официальным данным, сегодня составляет 20 минут:
«Все вызовы в «Скорую» поступают диспетчеру, который определяет тяжесть или угрозу жизни. И если возникает жизнеугрожающее состояние «скорая» приезжает очень быстро. Есть случаи, когда к детям она приезжает за пять минут. Существуют ситуации, когда человек неделю болеет, ему лень сходить в поликлинику, а когда уже почти умирает — вызывает службу. И она едет два часа, приезжает, мажет зеленкой, дает аспирин и уезжает. Хотя есть субъективность в процедуре определения вызовов, но за последнее время у нас ни одного случая пропущенного жизнеугрожающего состояния нет.
Скорая помощь у нас в голове воспринимается как служба, которая возникает вдруг: захотел — позвонил — примчались, но она не может подменять поликлинику, это экстренная служба которая оказывает помощь в случае крайней необходимости. У нас же это превратилось в сервисную службу, и это плохо.
Также
«Стоит задача через информатизацию, инфоматы, через дистанционную запись в Интернете разрядить ситуацию очереди в регистратуру и этап записи к врачу для получения талончика. Чтобы люди могли, видя свободное время, записаться и напрямую попасть на прием, получив карточку в регистратуре без столпотворения в 8 утра», — отметил Павел Серебряков.
«В медицину нельзя зайти с копьем и все поменять. Это очень чувствительная отрасль, как населением, так и врачами, в которой сложно приживается
Большие поликлиники проектируют для Болього Камня и Артема.
«На самом деле строительство медучреждений — история очень дорогая и тяжелая. В программу развития Дальнего Востока в Приморском крае предложено строительство двух поликлиник, новой инфекционной, достройку психиатрии, новый туберкулезный диспансер. На сегодня пустует владивостокский роддом № 5, мы из него хотим сделать многопрофильный стационар, включающий пульмонологию и инфекционку, разделив потоки», — рассказал Серебряков, добавив при этом, что на данный момент перечисленные стройки только предложены к строительству.
Прокомментировал
«Мы понимаем, что нужен некий стационар типа хосписа и строительство этого объекта, также было подано в программу минвостокразвития. Считаю, что строительство этого объекта необходимо» — подчеркнул Павел Серебряков.
Павел Серебряков рассказал о планируемых кадровых перестановках в медучреждениях края:
«Будем подводить итоги года, есть статистика по работе за год есть поручения и задачи, некоторые руководители не выполнили их по объективным причинам. К сожалению, есть и те кто непонятно зачем находится на своих местах и ничего не делает с показателями, которыми гордиться не приходится».
По мнению
«Важнейшая вещь это клиентоориентирование, понимание того, что пациент — это не рубль, который за ним идет, а человек, которому необходимо оказать максимальную помощь. Человек в больнице должен быть первичен».
Также «социальному»
«Такое ощущение, что у нас
Программа «Доступная среда» проходит через краевой бюджет и исполнение находится за муниципалитетами. В целом, сегодня взять и безболезненно доехать даже на костылях, человеку из Центра до второй речки — это адский труд. Чиновникам в муниципалитетах, отвечающих за реализацию программы, неплохо было бы встать на костыли, подогнуть одну ногу и добраться в точку А из точки Б самостоятельно.
Прокомментировал Павел Серебряков и ситуацию финансирования ФК «Луч-Энергия», а также связанные с этим слухи о возможном роспуске детской спортивной школы на базе клуба:
«Команда ровно год назад осталась без титульного спонсора. Компания “ДЭК”, что называется “без объявления войны”, причем до определенного момента обещав, в феврале прекратила финансовые поступления в клуб. С тех пор, бюджет Приморского края продолжает исполнять финансовые обязательства, более того в конце года губернатор добавил к финансированию ФК 35 млн. рублей. Мы сейчас занимаемся поисками титульного спонсора для “Луча”. Достаточно сложно найти такого на сумму 200 млн. рублей, поэтому пока клуб на бюджетном финансировании».
Относительно детской спортивной школы
«Могу сказать, что детская школа останется и, конечно, ФК “Луч-Энергия”, которому 60 лет, никто бросать не собирается».