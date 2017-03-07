Вице-губернатор Приморья: нищих у нас я не видел

Как сообщил корреспондент ИА «Дейта», Павел Серебряков отметил, что аналогичное утверждение, сделанное ранее премьер-министром Дмитрием Медведевым в масштабах страны, имеет подтверждение в Приморском крае.

«Из 1 миллиона 920 тысяч жителей 1 250 тысяч официально неработающие, из них 600 тысяч пенсионеров, опять-таки, у нас же есть работающие пенсионеры, 1250 студентов из них есть работающие, остальные имеют дворовые хозяйства. Грубо говоря, нищих у нас я не видел. Поэтому безработицы у нас в крае нет. И статистика говорит о том, что этот показатель крайне низкий».

Вместе с тем, по мнению вице-губернатора, существуют проблемы в сфере легализации работающих граждан.

«Многие граждане работают, грубо говоря, на себя, ни за что не платя. Не имея никакой ответственности. А между тем из бюджета края 11 млрд. платится за безработных в фонд ОМС. Это стоянки, мойки, охранные агентства, такси и мы ими занимаемся. Люди, оформляющие своих работников неофициально, должны понимать степень риска».

Говоря о краевом здравоохранении, Павел Серебряков прокомментировал время ожидания «скорой помощи», которое, по официальным данным, сегодня составляет 20 минут:

«Все вызовы в «Скорую» поступают диспетчеру, который определяет тяжесть или угрозу жизни. И если возникает жизнеугрожающее состояние «скорая» приезжает очень быстро. Есть случаи, когда к детям она приезжает за пять минут. Существуют ситуации, когда человек неделю болеет, ему лень сходить в поликлинику, а когда уже почти умирает — вызывает службу. И она едет два часа, приезжает, мажет зеленкой, дает аспирин и уезжает. Хотя есть субъективность в процедуре определения вызовов, но за последнее время у нас ни одного случая пропущенного жизнеугрожающего состояния нет.

Скорая помощь у нас в голове воспринимается как служба, которая возникает вдруг: захотел — позвонил — примчались, но она не может подменять поликлинику, это экстренная служба которая оказывает помощь в случае крайней необходимости. У нас же это превратилось в сервисную службу, и это плохо.

Также вице-губернатору сегодня задали вопрос об изматывающе долгих очередях в медицинских учреждениях края.

«Стоит задача через информатизацию, инфоматы, через дистанционную запись в Интернете разрядить ситуацию очереди в регистратуру и этап записи к врачу для получения талончика. Чтобы люди могли, видя свободное время, записаться и напрямую попасть на прием, получив карточку в регистратуре без столпотворения в 8 утра», — отметил Павел Серебряков.

«В медицину нельзя зайти с копьем и все поменять. Это очень чувствительная отрасль, как населением, так и врачами, в которой сложно приживается что-то новое. Электрорегистратуры во всех учреждениях будем делать, будем учить и смотреть как это развивается в крае. Например, нами уже внедрены планшетные технологии во владивостокской службе “скорой помощи”, вместо сигнального листа, внедрили Теле-ЭКГ», — продолжил Серебряков.

Вице-губернатор рассказал, что в рамках онкопомощи на 2017 год запланировано открытие семи кабинетов первичной онкологии, где пациенты, при возникновении подозрений, будут проходить первичное обследование и на месте получать терапию.

Большие поликлиники проектируют для Болього Камня и Артема.

«На самом деле строительство медучреждений — история очень дорогая и тяжелая. В программу развития Дальнего Востока в Приморском крае предложено строительство двух поликлиник, новой инфекционной, достройку психиатрии, новый туберкулезный диспансер. На сегодня пустует владивостокский роддом № 5, мы из него хотим сделать многопрофильный стационар, включающий пульмонологию и инфекционку, разделив потоки», — рассказал Серебряков, добавив при этом, что на данный момент перечисленные стройки только предложены к строительству.

Прокомментировал вице-губернатор и необходимость строительства в Приморье учреждения паллиативной помощи для взрослого населения края.

«Мы понимаем, что нужен некий стационар типа хосписа и строительство этого объекта, также было подано в программу минвостокразвития. Считаю, что строительство этого объекта необходимо» — подчеркнул Павел Серебряков.

Павел Серебряков рассказал о планируемых кадровых перестановках в медучреждениях края:

«Будем подводить итоги года, есть статистика по работе за год есть поручения и задачи, некоторые руководители не выполнили их по объективным причинам. К сожалению, есть и те кто непонятно зачем находится на своих местах и ничего не делает с показателями, которыми гордиться не приходится».

По мнению вице-губернатора, работе главврачей необходимо придать научный подход, с перепроверкой их профессиональных навыков и знаний на предмет соответствия занимаемой должности:

«Важнейшая вещь это клиентоориентирование, понимание того, что пациент — это не рубль, который за ним идет, а человек, которому необходимо оказать максимальную помощь. Человек в больнице должен быть первичен».

Также «социальному» вице-губернатору был задан вопрос — как руководство края справляется с реализацией государственной программы «Доступная среда» на территории края? В частности, сделан акцент на состояние оснащенности жилых многоквартирных домов и придомовой территории для нужд людей с ограниченными возможностями.

«Такое ощущение, что у нас много-много лет вообще не думали, что есть инвалиды. Проезды во дворах и проектирование в городе не подготовлены под условия их проживания и передвижения. Еще в бытность свою депутатом были обращения по поводу съездов, пандусов, спусков с подъездов. Поэтому ситуация сегодня крайне тяжелая. Причем это накопленное наследство еще с советских времен, когда инвалидов будто и не было» — ответил он.

Программа «Доступная среда» проходит через краевой бюджет и исполнение находится за муниципалитетами. В целом, сегодня взять и безболезненно доехать даже на костылях, человеку из Центра до второй речки — это адский труд. Чиновникам в муниципалитетах, отвечающих за реализацию программы, неплохо было бы встать на костыли, подогнуть одну ногу и добраться в точку А из точки Б самостоятельно.

Прокомментировал Павел Серебряков и ситуацию финансирования ФК «Луч-Энергия», а также связанные с этим слухи о возможном роспуске детской спортивной школы на базе клуба:

«Команда ровно год назад осталась без титульного спонсора. Компания “ДЭК”, что называется “без объявления войны”, причем до определенного момента обещав, в феврале прекратила финансовые поступления в клуб. С тех пор, бюджет Приморского края продолжает исполнять финансовые обязательства, более того в конце года губернатор добавил к финансированию ФК 35 млн. рублей. Мы сейчас занимаемся поисками титульного спонсора для “Луча”. Достаточно сложно найти такого на сумму 200 млн. рублей, поэтому пока клуб на бюджетном финансировании».

Относительно детской спортивной школы вице-губернатор заявил, что последняя обязательно должна остаться в составе клуба. Отметив, что при поступлении денежных средств у руководителя ФК возникает конфликт: либо спасать профессиональную команду, либо детскую. Для его разрешения принято решение по разделению детской школы и ФК на два юридических лица с распределением субсидий.

«Могу сказать, что детская школа останется и, конечно, ФК “Луч-Энергия”, которому 60 лет, никто бросать не собирается».