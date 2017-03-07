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12:08 (мск), источник: СуперОмск

Виктор Назаров наградил медалями многодетных мам Омской области

В преддверии 8 марта губернатор региона наградил женщин за заслуги перед Омской областью.

Источник: РИА "Новости"

Награды получили 18 жительниц региона. Среди них оказались 9 многодетных мам. За рождение пятерых и более детей Виктор Назаров вручил им медали «Материнская слава», поблагодарив за важный материнский труд.

«Женщины в нашей стране обладают уникальной способностью — всё успевать. Вы воспитываете детей, поддерживаете уют и благополучие в семье. И при этом наравне с нами, мужчинами, трудитесь во всех сферах. Вы всегда делаете свою работу с высокой ответственностью и душой. Эти награды — знак благодарности и признательности за ваш профессионализм и добросовестный труд», — отметил глава региона.

Кроме того, в лице участниц церемонии губернатор Омской области также поздравил всех жительниц региона с Международным женским днем, пожелав им счастья, любви и хорошего настроения.

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